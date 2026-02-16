Resultados de la Lotería del Tolima hoy, lunes 16 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima celebra esta noche un nuevo sorteo, manteniendo la atención de miles de apostadores en todo el país. Con su reconocido plan de premios y la posibilidad de ganar incentivos adicionales por aciertos parciales, este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los favoritos en la jornada de lunes.



Desde tempranas horas, los jugadores revisan sus billetes completos o fraccionados con la expectativa de que la combinación que adquirieron coincida con los resultados oficiales. El sorteo se desarrolla bajo estricta supervisión de los organismos de control, garantizando transparencia y confiabilidad en todo el proceso.

La transmisión oficial inicia a las 10:30 p.m., momento en que los apostadores pueden seguir EN VIVO la extracción de balotas y conocer los números ganadores a través de los canales oficiales de la Lotería del Tolima.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Tolima, lunes 16 de febrero de 2026

Números ganadores: 8267

8267 Serie: 09

La entidad recuerda que los únicos resultados válidos para efectos de reclamación son los divulgados a través de sus canales autorizados.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Tolima?

El plan de premios de la Lotería del Tolima incluye un atractivo premio mayor y una variada estructura de incentivos que permite a los jugadores ganar incluso sin acertar la combinación completa. Entre los premios destacados se encuentran:



El carro de mis sueños: $150.000.000

La casa de mis sueños: $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Además, el sorteo contempla pagos por aproximaciones y aciertos parciales, tales como la última cifra, dos primeras o últimas cifras, tres primeras o últimas cifras, combinaciones invertidas y el número completo en cualquier orden.

Los billetes se pueden adquirir en puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas por la entidad, ya sea completos o por fracciones, según el presupuesto del jugador.



Para reclamar un premio, es obligatorio conservar el billete en buen estado y verificar que la combinación coincida con los resultados oficiales. Premios menores se cobran en puntos de venta autorizados, mientras que los premios mayores deben reclamarse directamente ante la Lotería del Tolima, cumpliendo con los requisitos legales y tributarios vigentes.



Con este nuevo sorteo, la Lotería del Tolima sigue consolidándose como una de las alternativas más confiables de juego en Colombia, manteniendo viva la ilusión de los jugadores que esperan que la suerte les sonría este lunes.

