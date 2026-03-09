Resultados de Baloto y Revancha último sorteo, lunes 9 de marzo de 2026: números ganadores

Este lunes 9 de marzo de 2026 se realizan los sorteos de Baloto y su modalidad Revancha, dos de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y que cada jornada concentran la atención de miles de apostadores en diferentes regiones del país. Con acumulados millonarios en juego, los participantes revisan sus tiquetes con la expectativa de acertar la combinación ganadora que podría cambiar su vida.



Como es habitual, los sorteos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia. Estas medidas buscan garantizar que cada una de las extracciones se realice de manera confiable, permitiendo que los jugadores tengan la certeza de que el proceso se desarrolla conforme a las reglas establecidas para este tipo de juegos.

La transmisión del sorteo se realiza en vivo hacia las 11:00 de la noche y puede seguirse a través de Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales del juego, entre ellas Facebook Live y YouTube. A través de estas transmisiones, los jugadores pueden observar la extracción de cada una de las balotas y conocer en tiempo real los números que conforman la combinación ganadora de la jornada.



Resultados de Baloto y Revancha, lunes 9 de marzo de 2026

Una vez finaliza el proceso de extracción correspondiente al sorteo de este lunes, se confirman los números ganadores:

Resultados de Baloto



Números: 29 - 08 - 07 - 05 - 25

29 - 08 - 07 - 05 - 25 Superbalota: 14

Resultados de Revancha



Números: 15 - 27 - 01 - 22 - 05

15 - 27 - 01 - 22 - 05 Superbalota: 09

Posteriormente, los resultados oficiales son divulgados a través de los canales institucionales habilitados para tal fin. Las autoridades del juego recomiendan a los participantes verificar cuidadosamente sus tiquetes únicamente con la información publicada en estas plataformas oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Baloto funciona mediante un sistema en el que los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación participa en el sorteo principal. Si el jugador decide adquirir la opción adicional de Revancha, su misma combinación entra automáticamente en un segundo sorteo, lo que incrementa las oportunidades de resultar ganador.



En cuanto al valor para participar, el costo del tiquete es de $6.000 para Baloto, mientras que la opción de Baloto con Revancha tiene un valor de $9.000. Los tiquetes pueden comprarse en puntos de venta autorizados, redes de loteros y también a través de plataformas digitales habilitadas en el país.



¿Cómo reclamar los premios de Baloto y Revancha?

Para reclamar los premios, los jugadores deben conservar el tiquete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, y verificar que los números coincidan exactamente con los resultados oficiales. Además, es importante tener en cuenta que en Colombia los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente.



En caso de que el premio mayor no registre ganador en esta jornada, el acumulado pasa automáticamente al siguiente sorteo, lo que incrementa el monto disponible y aumenta la expectativa entre los participantes.

Con el sorteo de este lunes 9 de marzo de 2026, Baloto y Revancha continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más populares del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana esperan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co