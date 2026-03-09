Super Astro Luna resultados del lunes 9 de marzo de 2026: los números ganadores

El sorteo Super Astro Luna del 9 de marzo de 2026 volvió a captar la atención de quienes siguen esta modalidad. Su funcionamiento se basa en una estructura simple: cada apuesta combina un número y un signo del zodiaco. Esa dupla define el registro del jugador y determina el resultado cuando se realiza la extracción. Este formato se ha mantenido estable a lo largo del tiempo porque conserva una mecánica directa y fácil de comprender. La participación se centra en elegir una combinación fija y esperar a que coincida con la que arroja el sorteo. Cuando ambas partes —el número y el signo— corresponden exactamente con el resultado oficial, se configura un acierto dentro de la modalidad.

Antes de consultar cualquier resultado, vale la pena repasar cómo opera Super Astro Luna. Este sorteo se realiza a diario en Colombia y se basa en seleccionar un número de cuatro cifras, que puede estar entre 0000 y 9999, junto con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Cada combinación queda registrada como una apuesta independiente.



La definición del ganador surge de la extracción oficial, donde se determina tanto el número como el signo correspondientes. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar los dos elementos de forma exacta. Sin embargo, el sistema también contempla premios secundarios que se otorgan cuando solo coincide una parte de la apuesta: únicamente el número, únicamente el signo o coincidencias parciales según las reglas establecidas para cada sorteo.



Resultados Super Astro Luna del 9 de marzo de 2026

Números ganadores:

Signo:

El jugador tiene la posibilidad de escoger tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal con el que desea participar. El signo no depende de la fecha de nacimiento, por lo que la elección es totalmente abierta. También existe la opción de dejar la combinación en manos del sistema mediante la función de apuesta automática, que asigna de manera aleatoria las cifras y el signo.



En Super Astro, el valor de la jugada es definido por cada participante. El rango permitido va desde $500 como mínimo hasta $10.000 como máximo por tiquete. Este esquema ofrece distintos niveles de participación según la preferencia de cada jugador. El sorteo se lleva a cabo de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:42 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. Una vez finalizada cada jornada, los resultados se publican en los canales oficiales del juego. Además, pueden consultarse en portales especializados y diferentes plataformas digitales que realizan seguimiento continuo a esta modalidad.



¿Dónde se compra el boleto del Super Astro?

Los tiquetes de Super Astro pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A. y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que permite acceder al juego desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté autorizado y que el tiquete emitido incluya todos los datos necesarios: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación.



¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios de Super Astro Luna es uno de los más atractivos del mercado colombiano:



4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido.



¿Cómo reclamar el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.035.776): se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar:

El tiquete original sin enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia.

Premios entre 48 y 181 UVT (hasta $7.676.572): además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Premios iguales o superiores a 182 UVT (más de $7.718.984): se requiere tiquete original, fotocopia ampliada de la cédula, certificación bancaria no mayor a 30 días y formato SIPLAFT diligenciado.

El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

