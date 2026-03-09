Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Este lunes 9 de marzo de 2026 se realizan en Colombia varios de los sorteos de juegos de azar más esperados por los apostadores: la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y el popular Baloto con su modalidad Revancha. Con premios millonarios y diferentes planes de incentivos, la jornada mantiene la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones del país que siguen atentos las transmisiones oficiales para conocer los resultados.



Como es habitual, estos sorteos se desarrollan en horario nocturno y bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia. Las transmisiones se realizan a través de televisión nacional y de plataformas digitales oficiales, lo que permite a los participantes seguir la extracción de los números en tiempo real y verificar sus billetes o tiquetes inmediatamente después de finalizado cada sorteo.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca realiza su sorteo semanal ofreciendo un atractivo plan de premios que incluye un premio mayor millonario y diferentes incentivos adicionales que aumentan las oportunidades de ganar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se transmite a partir de las 11:15 p.m. por Canal Uno, así como en las plataformas digitales oficiales de la entidad.

Resultados oficiales



Número ganador: 5744

5744 Serie: 238

Plan de premios:



Premio Mayor con serie

Mega Seco “El Tunjo de Oro”

Seco “La Guaca Secreta”

Cinco Secos

Quince Secos

Treinta y dos Secos

Resultados de la Lotería del Tolima

Por su parte, la Lotería del Tolima también realiza este lunes su tradicional sorteo, que se lleva a cabo hacia las 10:30 de la noche. Este juego de azar ofrece un premio mayor de 3.500 millones de pesos, acompañado de múltiples incentivos que amplían las posibilidades de resultar ganador.



Resultados oficiales



Número ganador: 4919

4919 Serie: 243

Plan de premios:



El carro de mis sueños

La casa de mis sueños

Secos Extrapijao

Secos Megafortuna

Secos Lotto Millonario

Secos de Oro

Quincenazo del Tolima

Resultados de Baloto y Revancha

Otro de los juegos más seguidos por los colombianos es Baloto, que se sortea junto con su modalidad Revancha hacia las 11:00 de la noche. Ambos sorteos reúnen a miles de participantes que esperan acertar la combinación ganadora.



Resultados de Baloto



Números: 29 - 08 - 07 - 05 - 25

29 - 08 - 07 - 05 - 25 Superbalota: 14

Resultados de Revancha



Números: 15 - 27 - 01 - 22 - 05

15 - 27 - 01 - 22 - 05 Superbalota: 09

Para participar en Baloto, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Esta combinación participa en el sorteo principal y, si se adquiere la opción adicional, también entra automáticamente en el sorteo de Revancha.



¿Cómo reclamar los premios?

Las autoridades de estos juegos recomiendan a los participantes verificar siempre los resultados únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. Asimismo, recuerdan que en Colombia los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

Publicidad

Con los sorteos de este lunes 9 de marzo de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto continúan consolidándose como algunos de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la combinación de números correcta pueda cambiar su vida.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co