Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 9 de marzo de 2026: números ganadores

Este lunes 9 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que cada semana despierta la expectativa de miles de apostadores que esperan conocer si la suerte está de su lado.



El sorteo se lleva a cabo bajo estrictos controles de transparencia y supervisión, un proceso que busca garantizar la legitimidad de cada una de las extracciones realizadas durante la jornada.

Además, la transmisión se realiza en vivo a partir de las 11:15 p.m. a través de Canal Uno, así como por las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Cundinamarca, entre ellas Facebook y YouTube. Esto permite que los jugadores sigan el desarrollo del sorteo en tiempo real y conozcan de primera mano los resultados oficiales una vez finaliza el proceso.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca, lunes 9 de marzo de 2026

Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Una vez se anuncian los resultados oficiales, la entidad recuerda a los jugadores que es fundamental verificar cuidadosamente la información de sus billetes o comprobantes digitales. Los únicos números válidos son aquellos divulgados a través de los canales oficiales de la Lotería de Cundinamarca, por lo que se recomienda evitar confiar en resultados difundidos por fuentes no autorizadas.

El sorteo de este lunes cuenta con un atractivo plan de premios que mantiene el interés de los apostadores. El esquema incluye un premio mayor millonario, así como diferentes incentivos adicionales que amplían las posibilidades de ganar para quienes participan en esta jornada.

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de Cundinamarca?

Entre los premios que se entregan en el sorteo semanal se encuentran:



Premio Mayor con serie: $2.000.000.000

Mega Seco “El Tunjo de Oro”: $300.000.000

Seco “La Guaca Secreta”: $100.000.000

Cinco secos de $20.000.000

Quince secos de $10.000.000

Treinta y dos secos de $6.000.000

De acuerdo con el reglamento vigente del juego, los montos corresponden al pago por fracción, lo que significa que el valor recibido por cada ganador depende de la cantidad de fracciones adquiridas en el momento de la compra.



¿Cómo puede participar en la Lotería de Cundinamarca?

Los interesados en participar en este sorteo pueden adquirir sus billetes de manera presencial en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades del país o hacerlo de forma virtual a través de plataformas habilitadas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired. En todos los casos, es clave conservar el billete en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.



En cuanto al proceso para reclamar premios, los montos menores pueden cobrarse directamente en puntos de venta autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben reclamarse ante la Lotería de Cundinamarca cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad. Asimismo, todos los pagos están sujetos a las retenciones legales correspondientes.



Con el sorteo de este lunes 9 de marzo de 2026, la Lotería de Cundinamarca continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que cada semana esperan que su número resulte favorecido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co