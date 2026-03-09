En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 9 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 9 de marzo de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en Colombia siguen atentos este lunes 9 de marzo de 2026 al sorteo de la Lotería del Tolima, que entrega un premio mayor de $3.500 millones y varios incentivos adicionales.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de mar, 2026
Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 26 de enero de 2026: números ganadores
Lotería del Tolima - Canva

La Lotería del Tolima realiza este lunes 9 de marzo de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, un evento que mantiene la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones del país. Como ocurre cada semana, los apostadores revisan atentamente sus billetes y fracciones con la esperanza de que la suerte esté de su lado y puedan quedarse con alguno de los premios disponibles.

El sorteo se lleva a cabo bajo estrictos controles que buscan garantizar la transparencia del proceso y la confiabilidad de los resultados. La extracción de las balotas se transmite EN VIVO a las 10:30 de la noche y puede ver a través de los canales oficiales de la lotería y plataformas digitales como Facebook Live y YouTube, permitiendo que los participantes sigan cada momento del sorteo y verifiquen de inmediato los números ganadores.

A medida que avanza la jornada, crece la expectativa entre quienes participan en este juego de azar que semana tras semana reparte importantes premios y mantiene vigente una tradición que forma parte del entretenimiento de muchos colombianos.

Resultados EN VIVO de la Lotería del Tolima hoy, 9 de marzo de 2026

  • Número ganador: Por definir
  • Serie: Por definir

La entidad organizadora recuerda a los participantes que los únicos resultados válidos son aquellos que se publican a través de sus canales oficiales y recomienda revisar con detenimiento los billetes o comprobantes de compra para confirmar si coinciden con los números anunciados.

¿Cuáles son los planes de premios de la Lotería del Tolima?

El plan de premios de la Lotería del Tolima incluye un atractivo premio mayor y una variada estructura de incentivos que permite a los jugadores ganar incluso sin acertar la combinación completa. Entre los premios destacados se encuentran:

  • El carro de mis sueños: $150.000.000
  • La casa de mis sueños: $150.000.000
  • Secos Extrapijao: $100.000.000
  • Secos Megafortuna: $50.000.000
  • Secos Lotto Millonario: $8.000.000
  • Secos de Oro: $10.000.000
  • Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Además, el sorteo contempla pagos por aproximaciones y aciertos parciales, tales como la última cifra, dos primeras o últimas cifras, tres primeras o últimas cifras, combinaciones invertidas y el número completo en cualquier orden.

¿Cómo verificar y reclamar los premios?

Quienes participan en la Lotería del Tolima pueden adquirir sus billetes a través de vendedores autorizados o en plataformas digitales habilitadas para la comercialización oficial. En todos los casos, es fundamental conservar el billete en buen estado o mantener el comprobante de compra si se trata de una transacción virtual.

Para reclamar un premio, los jugadores deben verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la entidad. Los premios de mayor valor generalmente se reclaman directamente ante la Lotería del Tolima, mientras que los montos menores pueden cobrarse en puntos autorizados.

Asimismo, la organización recuerda que todos los premios están sujetos a las retenciones legales establecidas en la normativa colombiana para juegos de suerte y azar.

Con el sorteo de este lunes 9 de marzo de 2026, la Lotería del Tolima continúa fortaleciendo su tradición dentro del sector de juegos de azar en Colombia. Cada semana, miles de jugadores participan con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores y transformar su suerte con uno de los premios disponibles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

