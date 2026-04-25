Resultados de Chontico Día del 25 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

El sorteo de Chontico Día se realiza este sábado 25 de abril de 2026, consolidándose como una de las apuestas permanentes más tradicionales en el suroccidente colombiano. Miles de jugadores siguen atentos la transmisión oficial, a la espera de conocer la combinación ganadora que se define en horas del mediodía.



Este juego, reconocido por su dinámica ágil, permite a los apostadores conocer los resultados en la primera parte del día, lo que lo diferencia de otras modalidades que se desarrollan en la noche. Como es habitual, el sorteo se lleva a cabo bajo estrictos controles de seguridad, garantizando la transparencia en la extracción de las balotas.



Resultados de Chontico Día hoy, 25 de abril de 2026

Número ganador : 6322

: 6322 Quinta balota: 3

La combinación ganadora corresponde a un número de cuatro cifras, acompañado de una quinta balota que funciona como complemento en algunas modalidades del juego. Los apostadores pueden verificar si su número coincide total o parcialmente para determinar el valor del premio.

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El sorteo de Chontico Día se realiza diariamente hacia la 1:00 p.m., incluyendo fines de semana y festivos. La transmisión en vivo permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números, lo que refuerza la confianza en el proceso.

Una vez finalizado el sorteo, los resultados se publican en canales oficiales y puntos autorizados. Se recomienda a los participantes validar la información únicamente en estas fuentes antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo funciona Chontico Día?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de hasta cuatro cifras, dentro del rango de 0000 a 9999. Además, puede definir el valor de la apuesta, que generalmente inicia desde los 500 pesos colombianos.



El juego ofrece distintas modalidades que amplían las posibilidades de ganar, permitiendo obtener premios incluso sin acertar la combinación completa.



Modalidades de juego

Entre las principales opciones de apuesta se encuentran:



Directo: se gana al acertar el número en el orden exacto.

se gana al acertar el número en el orden exacto. Una cifra (uña): acierto de la última cifra

acierto de la última cifra Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras

coincidencia de las dos últimas cifras Tres cifras (pleno): acierto exacto de tres cifras

acierto exacto de tres cifras Tres cifras combinado: en cualquier orden

en cualquier orden Cuatro cifras (superpleno): acierto exacto

acierto exacto Cuatro cifras combinado: en cualquier orden

Plan de premios

El plan de premios está estructurado de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado. Acertar las cuatro cifras en modalidad directa representa el mayor pago, con multiplicadores significativos sobre la inversión inicial.



Asimismo, los aciertos parciales permiten obtener ganancias proporcionales, lo que incrementa las probabilidades de resultar ganador.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en perfecto estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los pagos de menor valor pueden realizarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren trámites adicionales.

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Estos incluyen la presentación del documento de identidad y, en algunos casos, el diligenciamiento de formularios y certificaciones bancarias, conforme a la normativa vigente.

Recuerde que, a partir de la fecha del sorteo, cuenta con 365 días calendario para reclamar su premio; de lo contrario, el recurso será destinado a la salud pública.

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Con el sorteo de este 25 de abril de 2026, Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones más populares dentro del chance en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que cada día buscan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co