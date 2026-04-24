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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Risaralda hoy, viernes 24 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Lotería del Risaralda hoy, viernes 24 de abril de 2026: números ganadores

Consulte aquí los resultados EN VIVO de la Lotería del Risaralda y verifique si su billete fue premiado.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Resultados de la Lotería del Risaralda del último sorteo del viernes 13 de junio: números ganadores
Getty Images/ Lotería del Risaralda

En la noche de este viernes 24 de abril de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Risaralda, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y ampliamente seguido en el Eje Cafetero.

Cada semana, miles de colombianos participan con la ilusión de acertar el premio mayor de la Lotería del Risaralda, que destaca por su atractivo plan de premios y su impacto en la financiación del sector salud. El sorteo se realiza bajo estrictos controles de seguridad y transparencia, con transmisión en vivo a través de canales autorizados como Telecafé.

Resultados Lotería del Risaralda hoy, viernes 24 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos son los números ganadores de la Lotería del Risaralda:

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores validar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Plan de premios de la Lotería del Risaralda

El atractivo principal de este sorteo es su premio mayor, acompañado de múltiples premios secos:

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  • Premio Mayor: $2.333.333.333
  • Seco “El Gordo de la Risaralda”: $300.000.000
  • Seco “Ángel de la Suerte”: $200.000.000
  • Seco “Mula Millonaria”: $150.000.000
  • Seco “Milagro Millonario”: $80.000.000
  • Tres secos “Guaca de Oro”: $60.000.000 cada uno
  • Cinco secos “Cofre de Diamantes”: $50.000.000 cada uno

Además, existen premios por aproximaciones y otras modalidades que aumentan las posibilidades de ganar.

¿Cómo jugar la Lotería del Risaralda?

Para participar en la Lotería del Risaralda, el jugador debe adquirir un billete completo o una fracción en puntos autorizados o plataformas digitales.

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  • Billete completo: $12.000
  • Fracción: $4.000

Los sorteos se realizan todos los viernes en la noche, convirtiéndose en una tradición semanal para miles de apostadores.

¿Cómo reclamar premios de la Lotería del Risaralda?

Si resulta ganador, tenga en cuenta:

  • Conservar el billete original en buen estado
  • Presentar documento de identidad
  • Premios menores: se cobran en puntos autorizados
  • Premios mayores: se reclaman en oficinas oficiales

Recuerde que los premios superiores a 48 UVT tienen una retención del 20 % por ganancia ocasional, según la normativa vigente.

La Lotería del Risaralda no solo representa una oportunidad de ganar dinero, sino que también cumple una función social, ya que sus recursos contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento.

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Con este nuevo sorteo, la expectativa se mantiene entre los jugadores que semana a semana le apuestan a la suerte.

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