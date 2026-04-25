Resultados de la Caribeña Día del 25 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

La Caribeña Día realiza este sábado 25 de abril de 2026 un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde este juego mantiene una fuerte tradición. Con una dinámica ágil y accesible, esta modalidad de chance continúa posicionándose como una de las más populares dentro del sistema de apuestas permanentes en el país.



Durante la jornada, los jugadores siguen la transmisión oficial del sorteo, que se lleva a cabo en horas de la tarde bajo estrictos controles de seguridad y supervisión. Este proceso garantiza la transparencia en la extracción de las balotas, cuyos resultados son publicados minutos después en canales oficiales y puntos de venta autorizados.



Resultados Caribeña Día hoy, 25 de abril de 2026

Número ganador : X - X - X - X

: X - X - X - X Quinta balota: X

El número ganador corresponde a una combinación de cuatro cifras, mientras que la quinta balota funciona como un complemento en algunas modalidades del juego. Los apostadores deben verificar si su apuesta coincide total o parcialmente con estos resultados para determinar el monto del premio.

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El sorteo de Caribeña Día se realiza de manera regular en horas de la tarde, generalmente hacia las 2:30 p.m., aunque en algunas regiones puede variar levemente el horario. La transmisión en vivo permite a los participantes conocer en tiempo real la extracción de los números.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de plataformas digitales y redes oficiales. Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente en estos canales para evitar inconsistencias o posibles fraudes.



¿Cómo funciona la Caribeña Día?

Para participar en este juego, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor de su apuesta, que puede iniciar desde los 500 pesos colombianos. Esta flexibilidad permite que jugadores de diferentes perfiles puedan acceder fácilmente al juego.



El sistema contempla varias modalidades de apuesta, lo que amplía las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa.



Plan de premios

El esquema de premios de la Caribeña Día está regulado por la normativa vigente y se distribuye de la siguiente manera:



Cuatro cifras (directo) : paga 4.500 veces el valor apostado.

: paga 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Dos cifras (“pata”): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. Una cifra (“uña”): paga 5 veces el valor apostado.

Este sistema permite que los jugadores obtengan premios por aciertos parciales, lo que incrementa las probabilidades de ganar.



¿Ganó? así puede reclamar su premio

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados presentando el documento de identidad.

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Para montos mayores, el proceso debe realizarse en oficinas principales de los operadores, donde se exige documentación adicional y se aplican las retenciones legales correspondientes. También es importante tener en cuenta que los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

Con el sorteo de este 25 de abril de 2026, Caribeña Día continúa consolidándose como una de las apuestas permanentes más importantes en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que cada día buscan acertar la combinación ganadora y obtener un premio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co