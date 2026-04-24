Resultados Lotería de Medellín último sorteo hoy viernes 24 de abril: números ganadores

Este viernes 24 de abril de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos al sorteo semanal, que entrega uno de los premios mayores más altos del país y cuyos recursos se destinan en buena parte al financiamiento del sistema de salud en Antioquia. El sorteo correspondiente a esta fecha se llevó a cabo en horas de la noche, como es habitual, con transmisión en directo a través del canal regional Teleantioquia y las plataformas digitales oficiales de la entidad. Para este viernes, el premio mayor fue de 16.000 millones de pesos, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar para los jugadores.



Al cierre de esta nota, el resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín del viernes 24 de abril de 2026 debe ser verificado exclusivamente en los canales oficiales de la lotería, donde se publica el número ganador con su respectiva serie, así como el listado completo de premios secos y aproximaciones.



Resultados Lotería de Medellín hoy, 24 de abril de 2026

Números ganadores correspondientes al sorteo de este viernes de la Lotería de Medellín:



Números ganadores : 8 3 9 5

: 8 3 9 5 Serie: 318

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín se juega mediante la compra de un billete que está compuesto por un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres cifras, ambos indispensables para acceder al premio mayor.

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Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar exactamente el número y la serie. Sin embargo, el plan de premios incluye múltiples categorías adicionales, como los premios secos y las aproximaciones, que permiten ganar montos importantes incluso sin coincidir plenamente con la serie del número ganador.

Los billetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados, a través de loteros de confianza o mediante canales digitales habilitados por la entidad.



¿Cuánto cuesta la Lotería de Medellín?

El valor del billete completo de la Lotería de Medellín es de $21.000 pesos colombianos, y está dividido en tres fracciones. Cada fracción tiene un costo de $7.000 pesos, lo que permite participar de manera flexible según el presupuesto del jugador.



Este esquema ha contribuido a que la lotería mantenga una alta participación a nivel nacional, al permitir que más personas accedan al sorteo sin necesidad de adquirir el billete completo.



¿Qué días juega la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes, sin excepción, con un sorteo que inicia aproximadamente a las 11:00 p. m. Si la fecha coincide con un día festivo excepcional, la entidad informa con anticipación cualquier modificación en la programación.



Este sorteo semanal la convierte en una de las loterías de mayor regularidad en Colombia y en una referencia para otros juegos departamentales como Santander y Risaralda, que también juegan los viernes en la noche.



¿Qué hacer si se gana la Lotería de Medellín?

Si un jugador resulta ganador en la Lotería de Medellín, lo primero es conservar el billete o fracción en buen estado. Para reclamar el premio, debe acercarse a un punto autorizado o directamente a las oficinas de la lotería, presentando el documento de identidad y el billete original.

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En el caso de premios grandes, el proceso incluye validaciones adicionales, trámites bancarios y descuentos de ley aplicables a los juegos de azar. La entidad recomienda no revelar públicamente la información del billete y realizar la verificación únicamente a través de canales oficiales

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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