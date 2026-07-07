Resultados de Chontico Noche hoy, martes 7 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Noche realiza este martes 7 de julio de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega de forma permanente en Colombia. Como ocurre cada noche, el proceso se desarrolla bajo los protocolos establecidos para los juegos de suerte y azar, con el propósito de garantizar la transparencia durante la extracción de las balotas y la posterior publicación de los resultados oficiales.



Una vez finaliza el sorteo, el operador da a conocer la combinación ganadora para que quienes registraron una apuesta puedan verificar si su número coincide con el resultado oficial. Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente a través de los canales autorizados y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar el resultado.

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Resultados de Chontico Noche del 7 de julio de 2026

Concluida la extracción correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador:

Serie:

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación anunciada por el operador. También se recomienda verificar la modalidad de juego seleccionada al momento de realizar la apuesta.

¿Cómo funciona Chontico Noche?

Chontico Noche pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona selecciona un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, y define el valor que desea apostar de acuerdo con su presupuesto.



La jugada puede registrarse en los puntos de venta autorizados o en las plataformas habilitadas por el concesionario. Durante el sorteo se extrae una combinación principal de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en algunas modalidades del juego.



El valor del premio dependerá tanto de la modalidad elegida como de la cantidad de cifras acertadas y del monto registrado en el comprobante de la apuesta.

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¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en horario nocturno.

Una vez termina la extracción, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados para facilitar la consulta de la combinación ganadora. Verificar la información únicamente mediante fuentes oficiales ayuda a evitar errores durante el proceso de validación.

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Plan de premios de Chontico Noche

El esquema de premiación contempla diferentes categorías según el tipo de apuesta registrada y la cantidad de cifras acertadas. Entre las principales modalidades se encuentran:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga el valor apostado. Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el valor de la apuesta.

entrega el valor de la apuesta. Tres cifras directo: paga 400 veces el monto apostado.

paga el monto apostado. Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor registrado.

entrega el valor registrado. Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor apostado.

paga el valor apostado. Una cifra (uña): entrega cinco veces el monto jugado.

El premio final dependerá de la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta y del valor consignado en el comprobante.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, el comprobante original es el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación. Por ello, debe mantenerse en perfecto estado, sin tachaduras, alteraciones, roturas o deterioro.

Generalmente, para efectuar el cobro es necesario presentar el comprobante original, el documento de identidad vigente y, en caso de premios de mayor cuantía, cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el operador.

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Los premios de menor valor suelen reclamarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas correspondientes. Además, las sumas reconocidas están sujetas a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También recomiendan proteger el comprobante de la humedad y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería para reducir el riesgo de fraude o suplantación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co