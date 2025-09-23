Resultados de El Sinuano Día 23 de septiembre de 2025: ¿fue el ganador?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes 23 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de El Sinuano Día, el sorteo de chance que cada tarde reúne a miles de apostadores en Colombia. El sorteo, correspondiente al número 13.080, se realizó en su horario habitual de las 2:30 p. m., con transmisión oficial y supervisión de delegados autorizados.
(Se recomienda verificar el tiquete en puntos de venta autorizados o en los canales oficiales del sorteo).
El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los chances más populares en regiones como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su atractivo radica en la variedad de formas de participar:
Este sorteo está diseñado para ser accesible a todo el público:
Las ganancias dependen de la modalidad y el monto apostado, con premios que pueden multiplicar varias veces la inversión inicial.
El proceso de cobro depende del valor del premio:
El Sinuano Día no solo se ha posicionado como un referente en el Caribe colombiano, sino que también sigue ganando popularidad en otras regiones gracias a su formato inclusivo y la transparencia de cada jornada. Con más de 13.000 ediciones realizadas, continúa siendo uno de los juegos de azar más esperados por los apostadores que, día tras día, buscan cambiar su suerte con un solo número.
NOTICIAS CARACOL