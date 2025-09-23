Resultados de El Sinuano Día 23 de septiembre de 2025: ¿fue el ganador?

Este martes 23 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de El Sinuano Día, el sorteo de chance que cada tarde reúne a miles de apostadores en Colombia. El sorteo, correspondiente al número 13.080, se realizó en su horario habitual de las 2:30 p. m., con transmisión oficial y supervisión de delegados autorizados.



Resultado oficial 23 de septiembre

Número ganador de cuatro cifras: XXXX

XXXX Quinta cifra: X

(Se recomienda verificar el tiquete en puntos de venta autorizados o en los canales oficiales del sorteo).



Un juego con múltiples modalidades

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los chances más populares en regiones como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su atractivo radica en la variedad de formas de participar:



4 cifras directo (superpleno): gana quien acierte el número completo en el orden exacto.

gana quien acierte el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: premia si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

premia si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo o combinado: aciertos con las tres últimas cifras.

aciertos con las tres últimas cifras. 2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras exactas.

acierto de las dos últimas cifras exactas. 1 cifra o “uña”: premio al acertar la última cifra.

premio al acertar la última cifra. Quinta balota: modalidad adicional que desde 2025 amplía las posibilidades de ganar.

Valores de apuesta y premios

Este sorteo está diseñado para ser accesible a todo el público:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Las ganancias dependen de la modalidad y el monto apostado, con premios que pueden multiplicar varias veces la inversión inicial.



Reclamo de premios

El proceso de cobro depende del valor del premio:



Menores a 48 UVT: basta con presentar el tiquete original, documento de identidad y copia de la cédula.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar adicionalmente el formato SIPLAFT en el punto autorizado.

Mayores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria vigente; en este caso, el pago se realiza mediante transferencia en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Un sorteo que mantiene la tradición

El Sinuano Día no solo se ha posicionado como un referente en el Caribe colombiano, sino que también sigue ganando popularidad en otras regiones gracias a su formato inclusivo y la transparencia de cada jornada. Con más de 13.000 ediciones realizadas, continúa siendo uno de los juegos de azar más esperados por los apostadores que, día tras día, buscan cambiar su suerte con un solo número.

