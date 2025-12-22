Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 22 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Hoy lunes, 22 de diciembre de 2025, se llevará a cabo un nuevo sorteo del Chance El Dorado Mañana. Muchos colombianos que le apuestan a este chance están pendientes del resultado. No olvide que el sorteo se transmite en vivo por YouTube en los canales autorizados a las 10:55 de la mañana. Si ya tiene su número listo, solo queda revisar que su boleto no tenga tachones o enmendaduras y prepararse
Los números ganadores, según el sorteo de este lunes de El Dorado Mañana, son los siguientes:
Este sorteo le da a miles de apostadores la oportunidad de llevarse el premio, pero ojo: solo gana quien acierte la combinación exacta, tal como está definida en las reglas. No basta con acercarse, la jugada debe coincidir al milímetro con la modalidad y el orden oficial. Ese detalle es lo que marca la diferencia entre celebrar… o quedarse con las manos vacías.”
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Dorado Mañana
|20 diciembre 2025
|9322-4
|Dorado Mañana
|19 diciembre 2025
|9377-3
|Dorado Mañana
|18 diciembre 2025
|3641-8
|Dorado Mañana
|17 diciembre 2025
|5290-7
|Dorado Mañana
|16 diciembre 2025
|1342-6
|Dorado Mañana
|15 diciembre 2025
|3165-6
|Dorado Mañana
|13 diciembre 2025
|4727-1
|Dorado Mañana
|12 diciembre 2025
|5753-6
|Dorado Mañana
|11 diciembre 2025
|4280-8
|Dorado Mañana
|10 diciembre 2025
|7024-5
|Dorado Mañana
|09 diciembre 2025
|1191-5
|Dorado Mañana
|08 diciembre 2025
|1443-1
|Dorado Mañana
|06 diciembre 2025
|4934-3
|Dorado Mañana
|05 diciembre 2025
|5520-5
|Dorado Mañana
|04 diciembre 2025
|1865-6
|Dorado Mañana
|03 diciembre 2025
|6347-1
|Dorado Mañana
|02 diciembre 2025
|6291-2
|Dorado Mañana
|01 diciembre 2025
|1866-6
|Dorado Mañana
|29 noviembre 2025
|6091-2
El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:
Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.
Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:
Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.
Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.
Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.
