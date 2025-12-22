En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué es la emergencia económica y por qué expertos dicen que no es constitucional?

¿Qué es la emergencia económica y por qué expertos dicen que no es constitucional?

Entre los impuestos que se impondrían con este decreto estaría aumentar el 4x1.000 a 5x1.000. “Termina siendo muy incoherente”, señalan desde la Andi. Un expresidente de la Corte Constitucional sugiere al Gobierno “disminuir los gastos”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
¿Qué es la emergencia económica y por qué expertos dicen que no es constitucional?

Publicidad

Publicidad

Publicidad