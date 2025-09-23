Resultados de La Caribeña Día 23 de septiembre: conozca el número ganador y cómo reclamar el premio

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes 23 de septiembre de 2025 se realizó el sorteo número 7197 de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en la región Caribe y en varias zonas del país. El sorteo, transmitido en vivo a las 2:30 p. m., entregó el número ganador de la jornada y mantuvo en expectativa a miles de apostadores que cada tarde prueban su suerte.
El resultado oficial del sorteo de este 23 de septiembre arrojó el siguiente número:
(Se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en puntos autorizados o con su distribuidor de confianza).
La Caribeña Día ofrece distintas formas de jugar, lo que permite que cada apostador elija la modalidad más conveniente según su estrategia:
El valor mínimo para participar es de $500 pesos, mientras que la apuesta máxima llega a $10.000 pesos, lo que garantiza accesibilidad para todo tipo de jugadores. Las ganancias varían según la modalidad elegida y el monto invertido, convirtiendo cada sorteo en una oportunidad atractiva para obtener premios en efectivo.
El procedimiento para reclamar depende del monto obtenido:
La Caribeña Día se mantiene como uno de los chances más populares gracias a su amplia cobertura de puntos de venta y a la emoción diaria que despierta entre quienes buscan tentar la suerte. Cada número extraído no solo define ganadores, sino que reafirma la relevancia de este sorteo en el mapa de los juegos de azar en Colombia.
NOTICIAS CARACOL