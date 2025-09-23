Resultados de La Caribeña Día 23 de septiembre: conozca el número ganador y cómo reclamar el premio

Este martes 23 de septiembre de 2025 se realizó el sorteo número 7197 de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en la región Caribe y en varias zonas del país. El sorteo, transmitido en vivo a las 2:30 p. m., entregó el número ganador de la jornada y mantuvo en expectativa a miles de apostadores que cada tarde prueban su suerte.



Número ganador del 23 de septiembre

El resultado oficial del sorteo de este 23 de septiembre arrojó el siguiente número:



Número ganador: XXXX

XXXX Quinta cifra: X

(Se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en puntos autorizados o con su distribuidor de confianza).



Modalidades de participación

La Caribeña Día ofrece distintas formas de jugar, lo que permite que cada apostador elija la modalidad más conveniente según su estrategia:



Cuatro cifras directo (superpleno): gana quien acierte el número completo en el orden exacto.

gana quien acierte el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: reconoce el premio al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

reconoce el premio al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: premia a los jugadores que aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

premia a los jugadores que aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o “uña”: gana quien acierte la última cifra del número ganador.

El valor mínimo para participar es de $500 pesos, mientras que la apuesta máxima llega a $10.000 pesos, lo que garantiza accesibilidad para todo tipo de jugadores. Las ganancias varían según la modalidad elegida y el monto invertido, convirtiendo cada sorteo en una oportunidad atractiva para obtener premios en efectivo.



Reclamo de premios

El procedimiento para reclamar depende del monto obtenido:



Premios menores a 48 UVT: se reclaman con el tiquete original, documento de identidad y copia de la cédula.

Entre 48 y 181 UVT: se exige además el diligenciamiento del formato SIPLAFT.

Superiores a 182 UVT: requieren también certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Un sorteo con tradición

La Caribeña Día se mantiene como uno de los chances más populares gracias a su amplia cobertura de puntos de venta y a la emoción diaria que despierta entre quienes buscan tentar la suerte. Cada número extraído no solo define ganadores, sino que reafirma la relevancia de este sorteo en el mapa de los juegos de azar en Colombia.

