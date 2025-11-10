En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Prima de fin de año en Colombia: ¿cuánto debe recibir si gana un salario mínimo y cómo calcularla?

Prima de fin de año en Colombia: ¿cuánto debe recibir si gana un salario mínimo y cómo calcularla?

En un mes aproximadamente, miles de trabajadores en Colombia deben recibir una de las prestaciones sociales más importantes del año. ¿Qué deben saber para calcularla y de qué manera deben hacerlo? Aquí le contamos

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Prima navideña
Esto es lo que debe saber sobre la prima de Navidad de fin de año. -
Foto: Getty, Freepik y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad