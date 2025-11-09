En vivo
Séptimo Día encontró a inquilinos acusados de buscar posesión de casas y dieron insólitas respuestas

Séptimo Día encontró a inquilinos acusados de buscar posesión de casas y dieron insólitas respuestas

Colombianos denuncian que con esfuerzo lograron comprar sus casas y hoy están en vilo por presuntas demandas que buscan la posesión de sus propiedades. Séptimo Día investigó.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 9 de nov, 2025
Séptimo Día: inmuebles en la mira

