SÉPTIMO DÍA

Alerta propietarios: este hombre es acusado de tomar posesión irregular de inmuebles y arrendarlos

“Para mí es un ladrón, porque me está quitando la pertenencia que me dejó mi padre”, dice uno de los denunciantes. Séptimo Día buscó al señalado

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 10 de nov, 2025
