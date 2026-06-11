Resultados de la Caribeña Noche hoy, 11 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

La jornada de este jueves 11 de junio cierra con altas expectativas para la comunidad de apostadores en Colombia. El sorteo de La Caribeña Noche, uno de los juegos de azar con mayor tradición y dinamismo en el mercado nacional, se alista para emitir su veredicto. Desde los departamentos de la Costa Norte hasta el interior del país, miles de ciudadanos aguardan con su tiquete en mano el reporte oficial que determine la combinación ganadora de hoy.

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Bajo una estricta supervisión de las autoridades locales, delegados gubernamentales y firmas de auditoría, cada emisión de este sorteo se ejecuta bajo los más altos estándares de transparencia, garantizando la total aleatoriedad en el manejo de las balotas y la seguridad para cada apuesta legal sellada.



Número ganador de Caribeña Noche - Jueves 11 de junio de 2026

A continuación, se dispone el espacio periodístico para reportar la combinación oficial favorecida en la noche de hoy:



Número ganador:

Quinta balota:

(Nota: Este espacio se actualizará en tiempo real con las cifras oficiales una vez concluya el sorteo de las 10:30 p. m. y sea emitido el boletín por parte del operador autorizado).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el boleto?

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de un billete cerrado con un precio fijo preestablecido, La Caribeña Noche opera bajo la flexibilidad del sistema de chance:



Mecánica de selección: El jugador escoge un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Se puede apostar de forma directa a las cuatro cifras, a las tres últimas, a las tres primeras, o a las dos últimas cifras (modalidad tradicionalmente denominada "pata").

El jugador escoge un número de (del 0000 al 9999). Se puede apostar de forma directa a las cuatro cifras, a las tres últimas, a las tres primeras, o a las dos últimas cifras (modalidad tradicionalmente denominada "pata"). Precio accesible: Al ser un formato flexible, no existe un costo fijo. El valor del tiquete se adapta al bolsillo del ciudadano, permitiendo apuestas legales desde montos mínimos de $500 pesos (más el correspondiente impuesto del IVA).

Al ser un formato flexible, no existe un costo fijo. El valor del tiquete se adapta al bolsillo del ciudadano, permitiendo apuestas legales desde montos mínimos de (más el correspondiente impuesto del IVA). Plan de premios: Las ganancias se calculan de manera proporcional al dinero invertido en el formulario. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras de forma directa otorga un aproximado de $4.500 pesos por cada peso apostado, disminuyendo el factor multiplicador si se aciertan tres o dos cifras.

Horarios de emisión y canales autorizados

Para realizar el seguimiento en vivo del sorteo de este jueves, los usuarios deben tener en cuenta los horarios oficiales de la organización:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión televisiva oficial se realiza en directo a través de las pantallas del Canal Telecaribe. De manera simultánea, una vez finalizado el evento y firmada el acta oficial, el resultado es publicado en las plataformas digitales y redes de servicios autorizadas como SuperGiros y Record, además de los principales portales de noticias del país.



Guía de pasos para reclamar el premio de forma segura

Si la fortuna lo acompaña esta noche y sus números coinciden con el resultado oficial, debe adelantar el proceso de cobro atendiendo las siguientes directrices legales:



Protección del tiquete: El formulario físico original emitido por la terminal de apuestas es el único título valor válido para reclamar el dinero. Debe mantenerse libre de enmendaduras, tachaduras, roturas o humedad. Cobro de montos menores: Si el premio es de cuantía menor (usualmente montos inferiores a $500.000 pesos), puede acudir con su documento de identidad directamente a cualquier punto de servicio de la red donde selló el juego. Trámite de premios mayores: Si ha ganado una suma considerable, tendrá que presentarse en la sede administrativa principal de la concesionaria portando su cédula de ciudadanía original y el tiquete de apuestas.

Tenga en cuenta que, bajo el Estatuto Tributario del país, a todos los premios de azar que superen los topes de ley se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Por último, recuerde que jugar legal no solo abre la puerta a la fortuna, sino que genera importantes transferencias económicas destinadas por ley a la financiación del sistema de salud pública de los colombianos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.