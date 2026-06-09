Resultados de la Lotería de Cundinamarca y Tolima: números ganadores del 9 de junio de 2026

La expectativa crece entre los apostadores de todo el país ante la llegada de la noche de este martes, momento en el que se jugarán los tradicionales sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima. Excepcionalmente, debido al pasado lunes festivo por la celebración del Corpus Christi, ambas entidades reprogramaron sus sorteos para el día de hoy, manteniendo intacta la ilusión de miles de ciudadanos que buscan transformar su realidad financiera. Ambos juegos de azar operan bajo el estricto control y vigilancia de Coljuegos, garantizando la transparencia de los procesos de escrutinio.

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A continuación, presentamos los espacios correspondientes para actualizar los números ganadores tan pronto como las respectivas juntas directivas y delegados emitan el dictamen oficial:



Sorteo de la Lotería de Cundinamarca

El sorteo ordinario de la Lotería de Cundinamarca se llevó a cabo esta noche. El resultado oficial del premio mayor es el siguiente:



Premio Mayor:

Serie:

Sorteo de la Lotería del Tolima

Por su parte, la Lotería del Tolima ejecutó su sorteo en directo desde sus instalaciones en la ciudad de Ibagué. El número favorecido para el premio mayor es:



Premio Mayor: 3 - 2 - 9 - 9

Serie: 198

¿Cómo funcionan estas loterías y de qué manera participar?

Las loterías tradicionales en Colombia funcionan mediante un sistema de billetes preimpresos divididos en fracciones. Cada billete o fracción cuenta con un número de cuatro cifras (que oscila entre el 0000 y el 9999) y una serie numérica de tres dígitos. Para participar, los usuarios pueden acudir a los terminales electrónicos de venta de las redes autorizadas (como Paga Todo o Gana Gana), comprarlo a través de los portales web oficiales de cada lotería o recurrir al canal tradicional adquiriendo el billete físico con un lotero profesional de confianza.

Para obtener el anhelado premio mayor, el boleto del comprador debe coincidir plenamente tanto en las cuatro cifras del número como en las tres cifras de la serie arrojadas por las balotas en el sorteo en vivo. No obstante, existen otras formas de ganar dinero a través de los denominados "premios secos" y las aproximaciones al mayor (cuando se acierta solo la serie, solo el número, las primeras o últimas cifras, entre otras combinaciones autorizadas).



Precios y planes de premios de cada entidad

Cada una de las loterías que juegan esta noche cuenta con una estructura económica y un portafolio de incentivos particular:



Lotería de Cundinamarca: El billete completo suele tener un valor comercial de $12.000 COP , el cual viene fraccionado en tres partes, permitiendo al usuario adquirir una sola fracción por un costo de $4.000 COP . El plan de premios ofrece un premio mayor de $6.000 millones de pesos , respaldado por una bolsa de secos millonarios que incluye el seco "Tunjo de Oro" por $300 millones y "La Guaca Secreta" por $100 millones de pesos.

El billete completo suele tener un valor comercial de , el cual viene fraccionado en tres partes, permitiendo al usuario adquirir una sola fracción por un costo de . El plan de premios ofrece un premio mayor de , respaldado por una bolsa de secos millonarios que incluye el seco "Tunjo de Oro" por $300 millones y "La Guaca Secreta" por $100 millones de pesos. Lotería del Tolima: El valor del billete completo se sitúa en $15.000 COP (distribuido en tres fracciones de $5.000 COP cada una). Su estructura ofrece un premio mayor de $3.000 millones de pesos (o hasta $3.500 millones según ediciones especiales), complementado por secos de alta cuantía orientados a la adquisición de vivienda y vehículos.

Proceso legal para reclamar los premios

Si al verificar los resultados de esta noche usted resulta favorecido, el trámite de cobro se gestionará según el monto del dinero obtenido:



Premios menores o aproximaciones: Si el valor total es inferior a los 6 millones de pesos, el ganador puede dirigirse a los puntos de despacho oficiales, agencias de lotería locales o terminales de giros autorizados para cobrar el dinero en efectivo de forma inmediata.

Si el valor total es inferior a los 6 millones de pesos, el ganador puede dirigirse a los puntos de despacho oficiales, agencias de lotería locales o terminales de giros autorizados para cobrar el dinero en efectivo de forma inmediata. Premios mayores o secos elevados: En caso de ganar sumas millonarias, es obligatorio presentarse en la sede principal de la entidad (en la ciudad de Bogotá para la Lotería de Cundinamarca, o en Ibagué para la Lotería del Tolima). Se debe aportar el billete original en perfecto estado (sin enmendaduras ni tachaduras), junto con la cédula de ciudadanía original.

En caso de ganar sumas millonarias, es obligatorio presentarse en la sede principal de la entidad (en la ciudad de Bogotá para la Lotería de Cundinamarca, o en Ibagué para la Lotería del Tolima). Se debe aportar el (sin enmendaduras ni tachaduras), junto con la cédula de ciudadanía original. Descuentos de ley: De acuerdo con el Estatuto Tributario de Colombia, a todo premio de juegos de azar se le aplica una retención en la fuente del 20% correspondiente al impuesto por ganancias ocasionales. Adicionalmente, al momento de realizar la transacción bancaria del pago, se aplica el descuento del gravamen a los movimientos financieros (4x1000).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.