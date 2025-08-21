Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo 21 de agosto de 2025: los números ganadores.

Este jueves 21 de agosto, a partir de las 10:30 p. m., la Lotería de Bogotá llevará a cabo un nuevo sorteo con un premio mayor fijado en $14.000 millones. La entidad invita a los ciudadanos a participar por medio de las diferentes modalidades de venta disponibles, tanto en canales presenciales como en plataformas digitales autorizadas. La compra de billetes y fracciones de este sorteo se puede realizar directamente con los loteros tradicionales, en puntos de venta físicos avalados, o a través de la página web oficial de la entidad. Este sorteo se realiza de forma simultánea con el de la Lotería del Quindío.

La Lotería de Bogotá es una entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Los recursos recaudados por la venta de billetes se destinan, en su mayoría, al sector salud del Distrito Capital. Por ello, jugar la Lotería de Bogotá no solo representa la posibilidad de obtener un premio millonario, sino también una forma de contribuir al fortalecimiento de la red hospitalaria y los programas sociales de la ciudad.



Resultados EN VIVO Lotería de Bogotá, 21 de agosto de 2025

De acuerdo con la transmisión en vivo de la Lotería de Bogotá de este jueves, 21 de agosto de 2025, estos son los números ganadores:



Números ganadores: 9915

9915 Serie: 416

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

El sorteo de este jueves mantiene vigente el siguiente plan de premios:



Premio mayor: $14.000 millones

Súper premio: $1.000 millones

Grandioso premio: $300 millones

Gigante premio: $100 millones

Magnífico premio: $50 millones

Increíble premio: $20 millones

Fantástico premio: $10 millones

Esta estructura busca ampliar las posibilidades de ganar a través de distintas combinaciones de cifras y series. Incluso sin acertar completamente el número mayor, los jugadores pueden recibir importantes sumas si sus boletos coinciden en otras categorías.

¿Cómo jugar la Lotería de Bogotá en 2025?

El procedimiento para adquirir una fracción o un billete a través de internet es relativamente simple. El usuario debe seguir los siguientes pasos:



Ingresar al portal web oficial de la Lotería de Bogotá.

Crear una cuenta personal con datos básicos y contraseña.

Seleccionar el sorteo al cual desea participar.

Digitar los números que quiere jugar, incluyendo cuatro cifras principales y tres de serie.

Indicar cuántas fracciones desea comprar.

Realizar el pago mediante tarjeta débito, crédito o el servicio de pagos PSE.

Una vez finalizada la transacción, el sistema habilita la posibilidad de participar en una dinámica complementaria denominada "Raspe y Gane Online", disponible únicamente para quienes adquieren sus billetes en la plataforma oficial. Esta modalidad adicional ofrece premios menores que se otorgan de forma instantánea. Además del sitio web, existen otros canales habilitados para adquirir legalmente la Lotería de Bogotá. Estos incluyen:

Distribuidores físicos autorizados y loteros tradicionales.

Puntos de venta en cadenas como Paga Todo, Loticolombia, Efecty y Punto de Pago.

Establecimientos aliados indicados en el sitio oficial.

Es fundamental asegurarse de adquirir el billete únicamente en lugares debidamente registrados para evitar fraudes o estafas. La Lotería de Bogotá también ofrece un instructivo detallado sobre cómo realizar el proceso completo de compra, juego y reclamación de premios, disponible en su plataforma web. De acuerdo con el cronograma publicado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, los sorteos ordinarios de la Lotería de Bogotá se celebran todos los jueves a las 10:30 p. m. y los resultados se publican posteriormente en los canales oficiales de la entidad, incluyendo su sitio web, redes sociales y medios autorizados.

¿Qué hacer si gana la Lotería de Bogotá?

Los jugadores ganadores tienen un tiempo limitado para reclamar su premio, pues según la normativa vigente, los billetes premiados deben ser presentados dentro del plazo establecido, de lo contrario se perderá el derecho al cobro. Es importante conservar el billete en buen estado, ya que cualquier alteración o deterioro puede invalidarlo. Quienes deseen participar en este y otros sorteos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Verifique que el billete o fracción cuente con los sellos de seguridad.

Evite compartir sus credenciales si realiza la compra en línea.

Revise frecuentemente los resultados en canales oficiales.

Si gana, acérquese a las oficinas designadas o siga el procedimiento en línea para reclamar el premio según el monto.

Para quienes aún no han adquirido su boleto, es importante tener presente que la próxima oportunidad será el jueves 7 de agosto, a las 10:30 p. m. La venta de billetes está habilitada hasta pocas horas antes del sorteo, por lo que se recomienda anticipar la compra, verificar que se realice por canales autorizados y conservar el billete en buen estado para cualquier reclamación posterior.

