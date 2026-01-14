En vivo
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
VISAS DE INMIGRANTES
DÍA SIN CARRO
FREDY GUARÍN
VENEZUELA
LUIS DÍAZ

ECONOMÍA
ECONOMÍA / Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores

La expectativa vuelve a girar en torno a la Lotería de Manizales, que esta noche realiza un nuevo sorteo con premios millonarios. Siga en vivo los resultados.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de ene, 2026
Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores
Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 14 de enero -
Getty Images - Lotería de Manizales

Este miércoles 14 de enero de 2026, la Lotería de Manizales lleva a cabo un nuevo sorteo, uno de los juegos tradicionales de billetes más reconocidos del país. Como cada semana, cientos de apostadores siguen atentos la transmisión en vivo con la expectativa de conocer si la suerte los acompaña en esta nueva jornada.

La transmisión oficial del sorteo se realiza los miércoles a las 11:00 p.m. a través de los canales digitales de EMSA Lotería de Manizales, especialmente su canal de YouTube, Facebook así como en el sitio web institucional, donde posteriormente se publican las actas y tablas oficiales de resultados.

Aunque distintos medios y canales regionales realizan cobertura del evento, la entidad recuerda que la única validación oficial para efectos de reclamación es la consignada en el acta del sorteo, publicada en los canales oficiales de la Lotería de Manizales.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Manizales hoy, 14 miércoles de 2026

  • Número ganador: 6379
  • Serie: 023

¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales es un juego de billetes administrado por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), cuyo objetivo es generar recursos destinados al sector salud. Cada billete está compuesto por cuatro cifras, que van de 0000 a 9999, y una serie de tres dígitos que identifica la combinación.

El billete completo está dividido en cuatro fracciones, cada fracción tiene un valor de $3.000, mientras que el billete completo cuesta $12.000. El premio mayor se otorga cuando el número y la serie coinciden de manera exacta, aunque también existen múltiples premios por aciertos parciales y aproximaciones.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

El sorteo ofrece un premio mayor de $2.600 millones, además de un amplio esquema de premios adicionales. Entre los premios secos se encuentran montos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $80 millones, $60 millones, $50 millones y $40 millones, además de un premio especial de $1.807.229.

Asimismo, el plan incluye premios por aproximación, que reconocen coincidencias parciales en las cifras del número ganador.

  • Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193
  • Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193
  • Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193
  • Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193
  • Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157
  • Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157
  • Última cifra: 887 premios de $144.578
  • Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Manizales recomienda a los participantes verificar siempre los resultados en fuentes oficiales, conservar el billete en buen estado y no compartir información sensible en redes sociales o sitios no autorizados. Para cualquier reclamación, el billete original y la validación oficial del sorteo son indispensables.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

