Precio del bolívar venezolano hoy, jueves 15 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la tasa de cambio oficial que se aplicará durante la jornada económica dentro del país. La referencia confirmada por el ente emisor muestra que el bolívar continúa perdiendo valor frente a las principales divisas, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El BCV fijó la cotización oficial del dólar estadounidense en 339,1495 bolívares por dólar para hoy, 15 de enero de 2026, lo que representa un incremento con respecto a la jornada anterior.

Este ajuste diario forma parte de la gestión del BCV y se calcula a partir del promedio ponderado de las operaciones diarias en las mesas de cambio de las instituciones bancarias que participan en el sistema financiero nacional. Las tasas oficiales sirven como referencia para operaciones formales dentro del país, aunque en muchos casos pueden diferir de los valores observados en otros segmentos del mercado.

En días previos, las referencias oficiales ya mostraban una tendencia de incremento gradual del tipo de cambio del dólar frente al bolívar. Según datos de mediados de enero, la cotización se acercó a los 340 bolívares, evidenciando un avance constante de la depreciación desde inicios del mes.



Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 15 de enero

Moneda Símbolo Tasa BCV Euro EUR 395,26856776 Yuan CNY 48,64101828 Lira Turca TRY 7,85419180 Rublo RUB 4,32839849

Cuándo será la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se reunirá en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump el 3 de febrero, en medio de una desescalada de tensiones diplomáticas entre ambos mandatarios.



Trump y Petro protagonizaron agrias confrontaciones verbales el año pasado y la tensión aumentó tras el ataque estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, con amenazas de Trump sobre posibles acciones militares en Colombia. Ambos bajaron el tono la semana pasada tras una llamada telefónica en la que acordaron limar asperezas.



Petro afirmó el miércoles que su viaje a Estados Unidos "será el 3 de febrero", en declaraciones durante un encuentro televisado con sus ministros. "Ya veremos los resultados de esa reunión", agregó el mandatario izquierdista.

En su primera conversación bilateral, los mandatarios se comprometieron a llevar a cabo acciones conjuntas para golpear al narcotráfico en Colombia, en especial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que opera en la frontera con Venezuela.

El gobierno de Trump retiró en 2024 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

