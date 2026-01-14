Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: números ganadores 14 de enero de 2026

Este miércoles 14 de enero de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen atentos a los resultados de los principales juegos de azar del país. esta noche los jugadores tendrán la esperanza de ser los próximos millonarios de la noche con los resultados del último sorteo oficial del miércoles 14 de enero de 2026 de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, juegos que concentran gran parte de la expectativa nacional por sus millonarios premios.



Las transmisiones de estos sorteos se realizan en horario nocturno, a partir de las 10:30 p.m., a través de canales regionales, plataformas digitales y redes sociales oficiales, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real.



Resultados Lotería de Manizales, sorteo del 14 de enero de 2026

La Lotería de Manizales lleva a cabo su sorteo semanal a las 11:00 p.m., consolidándose como uno de los juegos tradicionales con mayor trayectoria en el país. Su plan de premios incluye no solo el acumulado principal, sino también una amplia variedad de premios secundarios que amplía las opciones de ganar.

Resultados oficiales:



Número ganador: 6379

Serie: 023

El sorteo se transmite en vivo a través de los canales digitales oficiales de la Lotería de Manizales, como Facebook Live y YouTube. Los billetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados o en plataformas digitales especializadas.



Resultados Lotería del Valle, sorteo del 14 de enero de 2026

La Lotería del Valle, una de las más emblemáticas del país, realiza su sorteo todos los miércoles a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por el canal regional Telepacífico. Este juego se caracteriza por su amplio plan de premios, que incluye el premio mayor y múltiples premios secos.

Resultados oficiales:



Número ganador: 2088

Serie: 085

El valor del billete completo es de $18.000, con la posibilidad de adquirir fracciones. Los jugadores pueden comprar sus billetes en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales oficiales.



Resultados Lotería del Meta, sorteo del 14 de enero de 2026

De forma simultánea con otros sorteos nacionales, la Lotería del Meta realiza su sorteo a las 10:30 p.m. Este juego, originario de los Llanos Orientales, se ha consolidado como una opción relevante para apostadores de todo el país.



Resultados oficiales:



Número ganador: 5331

Serie: 068

La transmisión se realiza por Canal Trece y las redes sociales oficiales de la Lotería del Meta. Los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados o mediante plataformas digitales, y se dividen en fracciones para facilitar la participación.



Resultados Baloto y Revancha, sorteo del 14 de enero de 2026

El Baloto, uno de los juegos más reconocidos a nivel nacional, también realizó su sorteo semanal. Para participar, los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. El juego ofrece adicionalmente la opción Revancha, que brinda una segunda oportunidad de ganar.



Baloto:



Números ganadores: 17 - 40 - 07 - 37 - 32

Superbalota: 10

Revancha:



Números ganadores: 21 - 28 - 24 - 04 - 11

Superbalota: 07

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

