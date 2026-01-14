Trump dice que habló con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela: "Una persona fantástica"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo "una larga conversación" telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una "persona fantástica". Además, dijo que todo con Venezuela anda "muy bien".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por EFE confirmaron que la conversación tuvo lugar este miércoles y fue "muy extensa y muy buena" y con un tono "excelente" ente ambos mandatarios, que están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años.



Trump, sin embargo, evitó una respuesta clara al ser preguntado sobre las posibles resistencias del "número dos" del gobierno venezolano, en alusión al ministro de Interior, Diosdado Cabello, a colaborar con Washington. "Yo conozco a la número uno", respondió Trump a una pregunta. "Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. [El secretario de Estado] Marco Rubio negocia con ella" añadió.



El mandatario estadounidense habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela. El magnate sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.



Esto dijo Delcy Rodríguez sobre la llamada con Trump

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Rodríguez describió el miércoles como "productiva y cortés" la "larga" llamada que sostuvo con su par estadounidense Donald Trump, que antes la calificó como una "persona formidable". "Sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", escribió Rodríguez en su cuenta en Telegram. "Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos".

La presidena interina de Venezuela informó anteriormente que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación "se mantiene abierto". Rodríguez dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Con información de EFE y AFP