¿Podrá pedir visa de turista tras decisión de Estados Unidos? Esto debe saber sobre los trámites

Estados Unidos informó que se suspenderá el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentran naciones latinoamericanas como Brasil, Uruguay y Colombia.

Según detalló el Departamento de Estado, la decisión obedece a que estos inmigrantes supuestamente obtienen beneficios “de los estadounidenses a tasas inaceptables”.

"El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar el ingreso de ciudadanos extranjeros que accedan a asistencia social y beneficios públicos", agregó.



Agrega que dichas personas “a menudo se convierten en cargas públicas de Estados Unidos al llegar. Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense no vuelva a ser abusada”.



El congelamiento comenzará el 21 de enero sin una fecha establecida para su finalización, dijo un funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hablar con la prensa, bajo condición de anonimato.

El Departamento de Estado dijo recientemente que ha revocado más de 100.000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año. Asimismo, detalló que la actual administración ha deportado a más de 605.000 personas y que 2,5 millones más se fueron por su cuenta.



¿Cuándo se solicita visa de inmigrante?

De acuerdo con Estados Unidos, el trámite se hace por solicitud de un familiar inmediato y patrocinado (cónyuge de un ciudadano estadounidense, prometido de un ciudadano estadounidense, adopción internacional de niños, ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales); empleo patrocinado por el empleador, empleo para trabajadores prioritarios, con títulos avanzados y personas de capacidad excepcional y otros; trabajadores religiosos, traductores/intérpretes iraquíes y afganos, iraquíes que trabajaron para/en nombre del gobierno de Estados Unidos, afganos que trabajaron para/en nombre del gobierno de Estados Unidos o inmigrante por diversidad y residente que regresa. (Lea también: EE. UU. ordena negar residencia a migrantes con condiciones como obesidad, asma o hipertensión)



Estados Unidos seguirá otorgando visas para turismo y de otro tipo

Esta última medida no afecta a las visas de turismo, negocios u otros tipos, incluidas las de los fanáticos del fútbol que quieran visitar el país para la Copa Mundial de 2026, aunque la administración Trump ha prometido examinar el historial de redes sociales de todos los solicitantes. (Lea también: Confirman cambios en 2026 para renovar la visa americana si la tramitó siendo menor de 14 años)

Es de resaltar que si tiene cita en la embajada para tramitar un documento distinto al de inmigrante, esta no se cancelará y podrá acudir con tranquilidad para continuar con el proceso para poder viajar.

Las visas que sigue tramitando el país norteamericano son:



Atleta, amateur o profesional (que compite únicamente por premios monetarios).

Visitante de intercambio (consejero de campamento, visitante internacional, médico,

profesor e investigador académico, becario de corto plazo, especialista, estudiante, viajes de trabajo de verano, aprendiz).

Tarjeta de cruce fronterizo: México.

Negocios.

Miembro de la tripulación (para personas que trabajan a bordo de buques marítimos comerciales o aerolíneas internacionales en los Estados Unidos).

Diplomático o funcionario de un gobierno extranjero

Empleado doméstico o niñera (debe acompañar a un empleador extranjero).

Extranjero con capacidad extraordinaria en Ciencias, Artes, Educación, Negocios o Atletismo.

Visitante de intercambio cultural internacional.

Transferencia intraempresarial.

Tratamiento médico.

Medios de comunicación, periodista.

Atleta, artista, animador.

Médico.

Ocupaciones especializadas en campos que requieren conocimientos altamente especializados.

Trabajador agrícola temporal.

Trabajador temporal que realiza otros servicios o trabajos de carácter temporal o estacional.

Turismo o vacaciones.

Capacitación en un programa que no tiene como objetivo principal el empleo.

Transitando por los Estados Unidos.

Víctima de actividad criminal.

Víctima de trata de personas.

Lista de países a los que suspenderán la visa de inmigrantes

Según lo que se ha establecido, los países son: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kazakstán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

