Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores

Este miércoles 14 de enero de 2026, la Lotería del Valle vuelve a jugar en horas de la noche con un nuevo sorteo que mantiene la expectativa entre miles de apostadores en todo el país. El tradicional juego departamental pone nuevamente en circulación su plan de premios, encabezado por un millonario premio mayor.



Los números ganadores del sorteo de hoy serán dados a conocer una vez finalice la transmisión oficial, que se realiza en vivo a través del canal Telepacífico y los canales digitales del operador.



Resultados del último sorteo de la Lotería del Valle

Número ganador: 2088

2088 Serie: 085

La Lotería del Valle realiza sus sorteos todos los miércoles a las 10:30 p.m., bajo un proceso supervisado por delegados de control interno, autoridades locales y el concesionario de apuestas permanentes, con el fin de garantizar la transparencia del procedimiento.



¿Cómo funciona la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle es un juego de azar de carácter departamental administrado por la Beneficencia del Valle del Cauca. Para participar, los jugadores deben adquirir un billete, completo o por fracción, que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie.

El valor del billete completo es de $18.000. Para ganar el premio mayor, es necesaria la coincidencia exacta entre el número y la serie. Además, el sorteo contempla premios secos y pagos por aproximaciones que reconocen aciertos parciales, como primeras cifras, últimas cifras y combinaciones invertidas, con y sin serie, según lo establece el plan oficial.



Plan de premios de la Lotería del Valle

El sorteo de la Lotería del Valle pone en juego un premio mayor de $9.000 millones, acompañado por una amplia estructura de premios secundarios. El plan contempla más de 30 premios secos, distribuidos en diferentes categorías.

Entre los premios destacados se incluyen un seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y 25 premios secos de $30 millones. A esto se suman las aproximaciones, que amplían las posibilidades de ganar para los participantes.



Una vez finalizado el sorteo de este 14 de enero de 2026, los resultados oficiales se publican en los canales oficiales de la Lotería del Valle, incluyendo su sitio web institucional, la transmisión en vivo por Telepacífico y sus redes sociales verificadas. También se difunden a través de plataformas autorizadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane.



Para cualquier validación o reclamación, la información oficial publicada por la entidad es la única referencia válida.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Valle?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin enmendaduras ni daños visibles, y verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales. El cobro debe realizarse de manera presencial en las oficinas de la Lotería del Valle o en puntos autorizados, presentando el documento de identidad original y cumpliendo con el procedimiento establecido.

Todos los premios están sujetos a la normativa tributaria vigente, incluida la retención en la fuente. El plazo máximo para reclamar un premio es de 12 meses contados desde la fecha del sorteo; vencido este periodo, el derecho al cobro caduca.

