Violento robo en la finca de Fredy Guarín; golpearon fuertemente a sus empleados: "Es frustrante"

Fredy Guarín está pasando por un difícil momento personal. Mientras descansaba en Cartagena junto a sus hijos, recibió esa llamada que nadie quiere contestar: los ladrones entraron a su finca. El exfutbolista no lo pensó dos veces y decidió regresar de inmediato para ponerse al frente de la situación en su casa. Lo que encontró al llegar fue un escenario de desorden y violencia que lo dejó con una mezcla de impotencia y mucha tristeza, ya que no solo se llevaron cosas, sino que se ensañaron con el lugar y con la gente que trabaja para él.

Antes de enfrentar este difícil presente, Guarín construyó una carrera que lo llevó por los clubes más importantes del mundo, empezando a los 15 años en el Atlético Huila y pasando por el Envigado antes de llegar al Boca Juniors de Argentina. Allá asegura que forjó una mentalidad de "guerra", una preparación que le sirvió para dar el salto a Europa, donde brilló en el Porto junto a figuras como Falcao y James Rodríguez, y más tarde en el Inter de Milán. Sin embargo, en Italia la fama y el glamour empezaron a pasarle factura, y el alcohol comenzó a ganar terreno a pesar de que él creía tener el control de la situación. Sobre esa época de excesos, el jugador confesó: "Yo lo manejaba muy bien verdad, si me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba el partido y funcionaba ganábamos, hacía uno, dos goles". Su situación se complicó aún más en China, donde la abundancia de dinero y lujos extremos, como tener su propio avión privado, lo llevaron a una etapa compleja.



El lugar donde comenzó su proceso de cambio

Este sitio no es una propiedad cualquiera; es el lugar que Guarín convirtió en su refugio para sanar después de haber tocado fondo por su adicción al alcohol. Fue en esa finca donde decidió vivir "un día a la vez" rodeado de sus caballos y sus perros, intentando dejar atrás ese "torbellino de adicciones" que casi le cuestan la vida cuando estaba en la cima de su carrera.

Tras pasar por momentos críticos, como aquel episodio en Brasil donde estuvo "10 días borracho" y llegó a considerar el suicidio saltando desde un piso 17, el deportista encontró en este entorno rural la paz necesaria para recuperar la cordura. En su proceso de cambio, Fredy ha tenido que enfrentar los fantasmas de su pasado en Europa y China, donde la soberbia y el dinero fácil lo llevaron a una "degeneración alcohólica" absoluta, según relató en una emotiva entrevista con Los Informantes a finales de 2024. Por eso, el hecho de que violenten su hogar es un golpe muy personal.



Destrozos y violencia contra su equipo de trabajo

Al revisar lo sucedido, Guarín confirmó a través de su cuenta de Instagram que en los videos de seguridad se alcanzan a ver unos seis hombres que entraron a su propiedad. El relato del exjugador del Inter de Milán es desgarrador al describir cómo quedó su casa: "Llegar aquí a casa y ver de esta manera la casa es triste, triste y frustrante un poco porque yo tenía un cuadro, me lo rompieron, rompieron la tela, balones por ahí tirados". Entre los objetos dañados mencionó un cuadro muy especial, lo que aumentó su dolor por el valor sentimental de lo perdido.



Sin embargo, lo que más le dolió no fueron los objetos materiales, sino el estado de sus empleados. Uno de sus mayordomos fue golpeado brutalmente por los delincuentes y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico. "Gracias a Dios están bien ellos. Yo no estaba aquí en la casa. Se metieron. Eran como seis. Seis los que se alcanzan a identificar a ver en alguno de los videos", comentó Fredy, pero luego añadió con preocupación sobre el trabajador herido: "Uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. Gracias a Dios está bien, mi muchacho eh ahorita en este momento se encuentra en el hospital, está estable, pero está pues muy muy golpeado el muchacho", dijo.



Una prueba de fuego para su nueva vida

A pesar de la rabia que genera que le quiten cosas que se ganó "trabajando durante toda su vida" sin robarle nada a nadie, Guarín se mantiene firme en su proceso de sobriedad. Él mismo reconoce que, en otra época de su vida, una crisis de este tamaño habría sido el detonante perfecto para recaer en el consumo y hacerse daño o lastimar a los demás.

Ahora, como embajador contra las enfermedades mentales en el deporte —un cargo para el que fue invitado por el gobierno de Estados Unidos—, entiende que estas son las pruebas que debe superar para demostrar su cambio. Con mucha madurez, el exfutbolista aseguró que Dios lo ha cuidado de muchas situaciones peores y que hoy su misión es llevar un mensaje de recuperación.

Para cerrar su denuncia y pedir apoyo a sus seguidores para identificar a los ladrones, Fredy reafirmó su promesa de mantenerse limpio: "Pase lo que pase, no consumo. Pase lo que pase, no bebo. Fue una promesa que yo le hice a Dios. Y aquí en esta prueba tan compleja, tan difícil, sigo adelante". El exjugador terminó su mensaje con la frase que guía su presente: "solo por hoy seguimos adelante".

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.