Imágenes| Así se vivió el homenaje a Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en el Movistar Arena

El Movistar Arena, escenario que a lo largo de los años ha albergado millones de sonrisas y momentos de alegría, se convirtió esta vez en un espacio de tristeza, lágrimas y nostalgia durante la despedida de Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo.



Durante la jornada, miles de asistentes hicieron fila para presenciar lo que habría sido el cuarto Movistar Arena del cantante, aunque esta vez fue distinto. A pesar de estar rodeados de música y canciones, faltó quien encendía la fiesta, cantaba con el corazón y aconsejaba a través de sus letras. Fueron los músicos y colegas quienes asumieron la tarea de despedir al primer cantante de música popular en llenar el estadio El Campín, al soñador, al “Aventurero”, esposo, padre, hijo, hermano y amigo, así como a quienes ayudaron a que esos sueños se hicieran realidad.

La primera jornada del homenaje se llevó a cabo entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Durante este espacio se presentaron artistas como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Andy Rivera, Ciro Quiñonez, Pasabordo, Francy, Sebastián Ayala, Jhon Álex Castaño y Alzate, quienes rindieron tributo al cantante con sus interpretaciones.

Con el que se convirtió en su himno que despedida “Destino Final”, @ElsenorazoLuis la cantó por los dos en el homenaje del último adiós a @yeison_jimenez 🕊️🎶#YeisonJimenez pic.twitter.com/OilnbZwHx3 — Billboard Colombia (@billboard_col) January 14, 2026

🎶#jhonnyrivera y su hijo @AndyRivera_ presentes en el homenaje de despedida a @yeison_jimenez con sus canciones “Siga Bebiendo” y “Borracho te busco” 🕊️#YeisonJimenez pic.twitter.com/rfK5w7wnIb — Billboard Colombia (@billboard_col) January 14, 2026

En medio del homenaje, la madre de Yeison Jiménez dedicó unas sentidas palabras a su hijo. En su mensaje expresó el dolor y los cuestionamientos que atravesó tras la pérdida: “Cuando esto pasó, peleé con Dios y le dije que dónde estaba su bondad, que solo Él y yo sabíamos cuánto había pasado por sacar a mis hijos adelante. ¿Por qué tan cruel?”.

A pesar del sufrimiento, también hizo una promesa frente al público: “Estaré pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que hoy quizás estén más débiles que yo”.

Otro de los momentos que generó mayor admiración fue protagonizado por la hija menor del cantante, quien, pese a su corta edad, tomó el micrófono con valentía para dirigirse al público, que la escuchó y aplaudió con atención y respeto. “El sueño de mi papá era vernos crecer, no lo pudo lograr, pero sé que podrá hacerlo en el cielito. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él, quería paz”, expresó.

“Confieso” de Kany García la canción que Doña Lucy, la mamá de @yeison_jimenez le dedica a su hijo en su homenaje público para su último adiós🕊️🎶#YeisonJimenez pic.twitter.com/YFNDKP46Hh — Billboard Colombia (@billboard_col) January 14, 2026

Sobre las 6 de la tarde inició la segunda jornada del homenaje, que se extendió hasta cerca de las 8 de la noche. En este espacio participaron artistas como el vallenatero Elder Dayán, Hernán Gómez, hermano del fallecido Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Marbelle y Luis Ángel ‘El Flaco’, quienes acompañaron la despedida con sus interpretaciones.

Durante esta segunda parte se presentaron disturbios en las afueras del Movistar Arena, protagonizados por personas que intentaban ingresar sin autorización. Debido a esta situación, el evento finalizó antes de lo previsto. Sin embargo, las muestras de amor no se detuvieron y el cierre estuvo marcado por el público coreando al unísono: “Yeison Jiménez con el corazón”.

Entre las canciones emblemáticas interpretadas durante el acto estuvieron “Amor Eterno”, “Yo te Extrañaré”, “Mi Último Deseo” y “Nadie es Eterno”. Del repertorio de Yeison Jiménez se escucharon temas como “Ya no mi amor”, “Destino final”, “Guaro”, además de una canción inédita creada por varios artistas del género popular titulada “El aventurero en el cielo”, con la que se rindió un último homenaje a su memoria.

