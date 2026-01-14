Resultados Baloto del miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores de la Revancha

El sorteo de Baloto y Revancha de este miércoles, 14 de enero de 2026, se lleva a cabo entre las 11:00 y las 11:15 de la noche. La transmisión es realizada en el canal oficial de YouTube de la entidad. Si usted le apostó al Baloto hoy, prepárese, porque puede convertirse en el nuevo millonario de Colombia.

Resultados completos Baloto y Revancha 14 de enero de 2026

Baloto

Los números ganadores del sorteo principal fueron los siguientes:



Números ganadores: 17 - 40 - 07 - 37 - 32

Superbalota: 10

El acumulado del Baloto para este sorteo era de $16.800 millones. En caso de no haber ganadores con la combinación completa, el acumulado aumentará.



Revancha

Los números ganadores del sorteo Revancha son los siguientes:



Números ganadores: 21 - 28 - 24 - 04 - 11

Superbalota: 07

El acumulado de Revancha para este sorteo era de $12.900 millones. No obstante, al igual que con el Baloto, en caso de no haber ganador con la combinación completa, este incrementará para el próximo sorteo.

¿Cómo son los premios en Baloto y Revancha?

El sistema de premios de Baloto y Revancha es de tipo paramutual, lo que significa que los montos se calculan en función del total de ventas de tiquetes para cada sorteo. Del total recaudado, el 50 % se destina a la bolsa de premios, y de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El resto se distribuye entre las demás categorías de aciertos.



Los premios están sujetos a impuestos. En Colombia, los premios superiores a 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) están gravados con un 20 % de retención, lo que debe ser considerado al momento de calcular el valor neto que recibe el ganador. El costo de una apuesta simple de Baloto es de $5.700, y si se incluye la opción de Revancha, el valor total asciende a $7.800. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, tiendas seleccionadas o en línea a través del sitio oficial de Baloto.



Cómo jugar el Baloto

Para jugar el Baloto en Colombia, se debe adquirir un tiquete en un punto de venta autorizado o a través de plataformas digitales oficiales. El jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, y una superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación constituye una apuesta simple. También existe la opción de jugar con más números, lo que incrementa las posibilidades de ganar, pero también el costo del tiquete.



Además del sorteo principal, se puede activar la opción de Revancha, que utiliza los mismos números seleccionados para participar en un segundo sorteo con un acumulado independiente. El valor total de una apuesta con Revancha es mayor que el de una apuesta sin esta opción.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los sábados, y los resultados se publican en medios oficiales. Los premios se asignan según la cantidad de aciertos, y el acumulado mayor se entrega a quien acierte los cinco números más la superbalota. También se otorgan premios menores por aciertos parciales.

