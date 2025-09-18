Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 18 de septiembre: los números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Bogotá llevó a cabo el sorteo correspondiente al jueves 18 de septiembre de 2025, consolidándose una vez más como una de las principales loterías del país. El sorteo número 2812 ofreció un atractivo plan de premios, encabezado por el premio mayor de $14.000 millones de pesos, seguido de premios secos de diferentes montos. La jornada se desarrolló en su horario habitual, a las 10:30 de la noche, con transmisión oficial en sus plataformas digitales. Este sorteo se realiza de forma simultánea con el de la Lotería del Quindío.
La Lotería de Bogotá es una entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Los recursos recaudados por la venta de billetes se destinan, en su mayoría, al sector salud del Distrito Capital. Por ello, jugar la Lotería de Bogotá no solo representa la posibilidad de obtener un premio millonario, sino también una forma de contribuir al fortalecimiento de la red hospitalaria y los programas sociales de la ciudad.
Durante la emisión del sorteo, se anunció que el número ganador del premio mayor de $14.000 millones fue el 9307 de la serie 233.
Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Bogotá incluyó las siguientes recompensas en su edición del 18 de septiembre:
Estos premios secos se distribuyen en distintas regiones del país, y los ganadores pueden verificar si su billete resultó favorecido a través de los canales oficiales, incluyendo el sitio web de la Lotería de Bogotá y puntos físicos autorizados.
Los billetes de la Lotería de Bogotá pueden adquirirse en diferentes formatos, ya sea completos o por fracciones. Estas son las formas más seguras de compra:
Los precios se mantienen con una fracción individual por $6.000 y el billete completo (3 fracciones) en $18.000.
Para jugar en línea con la Lotería de Bogotá, es necesario seguir estos pasos:
Una de las opciones adicionales que ofrece la compra digital es la posibilidad de participar en el "Raspe y Gane Online", un juego complementario que otorga premios instantáneos a quienes adquieren su billete a través de la plataforma web. Esta modalidad es exclusiva del canal digital y ha entregado múltiples premios menores desde su implementación.
La Lotería de Bogotá establece un procedimiento claro para el cobro de premios, diferenciando entre montos menores y mayores:
En caso de que el premio sea reclamado por un tercero, se necesita carta de autorización con firma autenticada. El plazo para reclamar cualquier premio es de un año a partir de la fecha del sorteo, con un periodo adicional de seis meses para ejercer acciones legales en caso de disputa.
La Lotería de Bogotá recuerda a todos sus participantes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co