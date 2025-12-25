Resultados Chontico Noche, último sorteo jueves 25 de diciembre de 2025: números ganadores

La expectativa se mantiene entre los apostadores por el más reciente sorteo del Chontico Noche, correspondiente al jueves 25 de diciembre de 2025, uno de los juegos de chance con mayor tradición en el Valle del Cauca y otras regiones del país. El sorteo se realiza este día festivo a las 7:25 de la noche, horario en el que miles de jugadores siguen atentos la transmisión a través de los canales autorizados, a la espera de la publicación oficial de los números ganadores.



Durante la jornada se adelanta el proceso habitual de verificación y extracción de balotas, procedimiento que permite definir las cifras oficiales del sorteo. Una vez finalizado, los resultados son divulgados por la Lotería del Valle del Cauca, entidad encargada de la operación del juego.



Resultados EN VIVO Chontico Noche hoy, 25 de diciembre de 2025

Número ganador: por confirmar

Quinta cifra: por confirmar

El Chontico se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y continúa siendo una de las modalidades de chance más populares gracias a su facilidad de acceso y a la variedad de apuestas disponibles.



¿Cómo se juega el chance Chontico?

Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el valor de la apuesta. El tiquete puede adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, supermercados, droguerías y papelerías, así como en plataformas digitales habilitadas. El número puede seleccionarse manualmente o de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

El tipo de jugada debe quedar definido al momento de la compra, ya que de ello depende el valor del premio en caso de acertar.



Modalidades y premios del Chontico

El juego ofrece distintas opciones de pago según la cantidad de cifras acertadas:



Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Tres cifras (pleno): multiplica la apuesta por 400.

Tres cifras (combinado): paga 83 veces lo apostado.

Cuatro cifras (superpleno): paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): paga 308 veces lo apostado.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas, por lo que se recomienda revisar el tiquete antes de realizar la apuesta.



Horarios de los sorteos del Chontico

Chontico Día: todos los días a la 1:00 p.m.

Chontico Noche:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

-Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Super Chontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.



¿Cómo reclamar un premio?

Los premios inferiores a $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete, siempre que esté en buen estado y sin enmendaduras.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse en puntos autorizados como Paga Todo. El ganador debe ser mayor de edad, presentar el tiquete original diligenciado y una fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto, pueden solicitarse documentos adicionales. El pago se efectúa mediante cheque.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Cumplido este plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establece la Ley 1393 de 2010.



El chance Chontico está regulado por Coljuegos y operado por la Lotería del Valle del Cauca, entidades responsables de garantizar la legalidad y transparencia de cada sorteo.

