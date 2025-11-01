Resultados de la Lotería de Boyacá, último sorteo: los números ganadores del 1 de noviembre de 2025

Este sábado 1 de noviembre se realiza una nueva edición del sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos del país. Con décadas de historia que respaldan su prestigio, esta jornada ofrece nuevamente la posibilidad de que los participantes resulten ganadores de los premios en juego. El evento será transmitido en directo por los canales oficiales, garantizando que el público pueda conocer los resultados al instante y con total transparencia.

El sorteo número 4596 de la Lotería de Boyacá será emitido por Canal Trece y también podrá verse en vivo a través de las plataformas digitales de la entidad, como Facebook Live y YouTube. Esta noche de juegos coincidirá con otros sorteos nacionales, entre ellos Baloto, Revancha y la Lotería del Cauca, brindando diversas opciones para quienes disfrutan de participar en los juegos de azar.



Resultados de la Lotería de Boyacá, sábado 1 de noviembre de 2025

Este sábado, la Lotería de Boyacá pone en juego un premio mayor de 17.000 millones de pesos, consolidándose como una de las alternativas más atractivas dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia. Además del premio principal, esta edición incluye una amplia gama de incentivos adicionales que aumentan las posibilidades de ganar. Entre ellos se destacan los premios especiales Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza, que ofrecen más oportunidades para los participantes de llevarse una recompensa.

Números ganadores: 5119

Serie: 363

Lista de premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con una estructura de premios amplia y atractiva, diseñada para ofrecer múltiples oportunidades de ganar. Entre los incentivos establecidos para esta edición se encuentran:



Premio mayor: $17.000 millones

Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $3.400 millones

Premio Ilusión: $200 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Esta diversidad de premios permite que no solo el premio mayor acapare la atención. Muchos participantes depositan su expectativa en las recompensas secundarias, que también representan montos considerables y elevan el atractivo general del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Quienes resulten ganadores de alguno de los premios de la Lotería de Boyacá deben seguir un procedimiento establecido que garantiza un reclamo seguro y transparente. El primer paso consiste en verificar cuidadosamente que el número y la serie del billete coincidan con los resultados oficiales publicados por la entidad. Es fundamental conservar el billete original en óptimas condiciones, ya que este constituye el único comprobante válido para efectuar el reclamo.



Una vez confirmado el premio, el ganador debe acudir a las oficinas de la Lotería de Boyacá o comunicarse por medio de sus canales oficiales de atención. En estos espacios se le orientará sobre los pasos a seguir para presentar el billete ganador, adjuntar una copia de la cédula de ciudadanía y diligenciar el formulario de reclamación. En el caso de los premios mayores, puede ser necesario aportar documentación adicional con el fin de cumplir con las disposiciones legales y tributarias vigentes.

