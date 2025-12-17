En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Zulma Guzmán, señalada por muerte de 2 niñas con talio, fue rescatada en río Támesis en Reino Unido

Zulma Guzmán, señalada por muerte de 2 niñas con talio, fue rescatada en río Támesis en Reino Unido

De acuerdo con la Policía británica, la mujer fue rescatada del agua y trasladada al hospital. Es buscada por la Interpol por la muerte de las dos niñas. Un tribunal británico emitió orden de captura.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 17 de dic, 2025
