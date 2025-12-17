Zulma Guzmán, señalada por muerte de 2 niñas con talio, fue rescatada en río Támesis en Reino Unido

Zulma Guzmán, la mujer señalada por la muerte con talio de dos niñas en Colombia, fue rescatada el martes en la mañana del río cerca del puente de Battersea, en el oeste de Londres, en el Reino Unido. Prensa local informa que la Policía recibió una llamada hacia las 6:45 a.m. del 16 de diciembre con el informe de "una mujer en apuros en el puente". "La Unidad de Policía Marina recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 7:14 a.m. y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida ni la cambian", detalló un portavoz en declaraciones a la prensa.

A principios de diciembre, la Interpol emitió una alerta roja para encontrar a Guzmán, quien es una reconocida empresaria y fundadora de una empresa de alquiler de carros eléctricos. Las autoridades alertaron en ese momento que la mujer fugitiva había viajado a Brasil, España y el Reino Unido luego de salir de Colombia. Reportes indican que la empresaria llegó al Reino Unido el 11 de noviembre y que las autoridades brtiánicas la estaban buscando luego de que las autoridades colombianas solicitaron apoyo para efectuar su captura. Precisamente, tras el reporte sobre su rescate del río Támesis, Noticias Caracol conoció que tanto Interpol Colombia como la Fiscalía General de la Nación fueron notificadas sobre lo ocurrido.

También se confirmó que a inicios de esta semana el Tribunal de Magistrados de Westminster, un juzgado de primera instancia de Londres que maneja casos criminales, de extradición y antiterrorismo, emitió una orden de arresto. En ese sentido, se espera que si Guzmán está lo suficientemente bien de salud sea puesta bajo custodia y tenga que comparecer ante los magistrados de ese tribunal para una eventual audiencia de extradición por este caso.



Noticia en desarrollo.