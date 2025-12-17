En vivo
COLOMBIA  / Actividad sísmica y emisiones de ceniza: razones para que volcán Puracé siga en alerta naranja

Actividad sísmica y emisiones de ceniza: razones para que volcán Puracé siga en alerta naranja

El Servicio Geológico Colombiano compartió un nuevo boletín dando a conocer el estado del volcán Puracé, el cual sigue en estado de alerta naranja.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de dic, 2025
Emisiones con alturas de 800 metros han sido reportadas en el volcán Puracé.
SGC

