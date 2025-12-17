Actividad sísmica y emisiones de ceniza: razones para que volcán Puracé siga en alerta naranja

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) compartió un nuevo boletín extraordinario este miércoles 17 de diciembre respecto al desarrollo de la actividad del volcán Puracé, el cual ha tenido varias emisiones de ceniza y cuya actividad relacionada ha provocado movimientos sísmicos.

"Se mantiene la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Largo Periodo (LP), pulsos de Tremor (TR) y tremor continuo. Esta sismicidad se localizó bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de 2 km de profundidad, y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera", se lee en el texto compartido por el SGC.



De acuerdo con la detección satelital, se han reportado "valores importantes de emisión de dióxido de azufre hacia la atmósfera". Estas emisiones han tenido una dispersión predominante en dirección noroccidental, dentro de un radio aproximado de 250 km con respecto al volcán. "Se siguen registrando niveles de temperatura similares a los presentados en días anteriores en la zona del cráter, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán".



Señales sísmicas reportadas en relación con la actividad del volcán

Las señales sísmicas de baja magnitud registradas fueron asociadas con fracturamiento de roca, ubicadas en un radio menor a 1,5 km alrededor del cráter del volcán Puracé, con profundidades entre 1 y 2 km, según la información más reciente. "Algunas de estas señales sísmicas se asociaron con emisiones de ceniza que se dispersaron principalmente hacia el noroccidente, de acuerdo con la dirección de los vientos, y alcanzaron alturas de hasta 1500 m sobre la cima del volcán".

De acuerdo con el SGC, en total, se registraron seis emisiones de ceniza, de las cuales se recibieron reportes de caída de ceniza en la vereda Cristales y en el sector de la casa del Cabildo del resguardo de Puracé, al noroccidente del volcán. "Es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable", explicaron.

¿Cuándo podría bajar la alerta por la actividad del volcán Puracé?

El SGC dio a conocer que para regresar a un estado de alerta amarilla, "se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indique (...) Recomendamos no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)".

La alerta naranja fue declarada debido a la intensa actividad sísmica registrada, que empezó a incrementarse con sismos cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. Estos movimientos están localizados en niveles superficiales bajo el cráter y se asocian con el movimiento de fluidos y magma. El volcán Puracé es uno de los más activos y mejor instrumentados del país con 97 estaciones de monitoreo.

Este estado de alerta corresponde a que el volcán presenta cambios importantes en su comportamiento: aumento de sismos, emisiones de gases, ceniza o deformaciones del terreno. Este nivel implica una mayor posibilidad de erupción en comparación con la alerta amarilla, pero no indica que el evento sea inminente. También significa que las autoridades deben intensificar la vigilancia, fortalecer los planes de contingencia, preparar posibles evacuaciones y mantener informada a la población en tiempo real.