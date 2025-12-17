Nueva subasta virtual de la Dian en plena Navidad: vehículos, joyas y maquinarias desde $2 millones

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una nueva jornada de subastas públicas dirigida a personas naturales y jurídicas interesadas en adquirir bienes decomisados o declarados a favor de la Nación. La iniciativa se desarrolla de manera virtual mediante la plataforma El Martillo del Banco Popular, un sistema que permite a los participantes ofertar, contraofertar y hacer seguimiento en tiempo real a los lotes de su interés.
De acuerdo con la entidad, esta subasta incluye una amplia variedad de bienes muebles, entre ellos motocicletas, camionetas, camiones, buses, cuatrimotos, joyas, llantas aeronáuticas, maquinaria industrial y aeronaves. Los valores base varían según el tipo de bien y su estado, con precios que arrancan desde poco más de dos millones de pesos.
El proceso de subasta está diseñado para que los interesados puedan participar desde cualquier lugar del país, siempre que cuenten con registro previo en la plataforma, una cuenta bancaria habilitada para pagos por internet y la constitución de un depósito mínimo equivalente al 20% del valor base del lote por el que se desea ofertar.
La Dian recordó que los bienes se adjudican en el estado en el que se encuentran y que es responsabilidad del interesado revisar previamente la información disponible de cada lote, como ubicación, especificaciones técnicas, condiciones generales y fechas de apertura y cierre de las ofertas. En caso de resultar ganador, el participante deberá consignar el saldo restante dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la subasta. Entre los artículos que hacen parte de esta nueva subasta de la DIAN se encuentran los siguientes:
Una vez registrado en el portal de El Martillo, el usuario debe ingresar a la sala de subastas virtuales, seleccionar el lote de interés y realizar el depósito a través de PSE. A partir de ese momento, puede comenzar a ofertar teniendo en cuenta el valor base y el incremento mínimo definido por el sistema.
Si una oferta válida se realiza dentro de los últimos cinco minutos antes del cierre del lote, el tiempo se amplía automáticamente por cinco minutos adicionales. Este mecanismo se repite cada vez que se presenta una nueva contraoferta en ese lapso, hasta que ya no se reciban más ofertas y el lote se cierre definitivamente.
Las subastas se desarrollan en distintos bloques, con cierres programados entre el 18 y el 26 de diciembre de 2025, dependiendo del lote. Por esta razón, la Dian recomienda a los interesados revisar con atención los cronogramas y realizar los depósitos con suficiente anticipación para evitar inconvenientes de última hora.
Con esta nueva subasta, la entidad busca facilitar la disposición de bienes incautados y, al mismo tiempo, ofrecer a los ciudadanos una alternativa legal para adquirir vehículos y otros artículos a precios base definidos por la autoridad. La información completa y actualizada de cada lote está disponible en la plataforma oficial de El Martillo del Banco Popular.
Publicidad
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co