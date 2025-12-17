Nueva subasta virtual de la Dian en plena Navidad: vehículos, joyas y maquinarias desde $2 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una nueva jornada de subastas públicas dirigida a personas naturales y jurídicas interesadas en adquirir bienes decomisados o declarados a favor de la Nación. La iniciativa se desarrolla de manera virtual mediante la plataforma El Martillo del Banco Popular, un sistema que permite a los participantes ofertar, contraofertar y hacer seguimiento en tiempo real a los lotes de su interés.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la entidad, esta subasta incluye una amplia variedad de bienes muebles, entre ellos motocicletas, camionetas, camiones, buses, cuatrimotos, joyas, llantas aeronáuticas, maquinaria industrial y aeronaves. Los valores base varían según el tipo de bien y su estado, con precios que arrancan desde poco más de dos millones de pesos.

El proceso de subasta está diseñado para que los interesados puedan participar desde cualquier lugar del país, siempre que cuenten con registro previo en la plataforma, una cuenta bancaria habilitada para pagos por internet y la constitución de un depósito mínimo equivalente al 20% del valor base del lote por el que se desea ofertar.



Nueva subasta de la Dian en plena Navidad

La Dian recordó que los bienes se adjudican en el estado en el que se encuentran y que es responsabilidad del interesado revisar previamente la información disponible de cada lote, como ubicación, especificaciones técnicas, condiciones generales y fechas de apertura y cierre de las ofertas. En caso de resultar ganador, el participante deberá consignar el saldo restante dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la subasta. Entre los artículos que hacen parte de esta nueva subasta de la DIAN se encuentran los siguientes:



Motocicleta

Marca: Keeway Owen 150

Tipo: Turismo

Año: 2024

Ciudad: Cúcuta

Valor base: $2.106.000

Cuatrimoto

Año: 2010

Color: Blanco y negro

Ciudad: Cúcuta

Valor base: $15.559.000

Joyas en oro

Lotes compuestos por gargantillas y dijes en oro de 18 quilates

Ubicación: Bogotá

Valores base desde: $4.690.750 hasta $5.844.380

Camionetas

Diferentes lotes, incluyendo referencias como Toyota Hilux, Ford EcoSport y Ford Ranger

Años entre 2011 y 2017

Ubicaciones: Bosconia y Buga

Valores base desde: $18.000.000 hasta $41.776.560

Camperos

Ubicación: Bosconia

Valores base entre: $18.000.000 y $24.000.000

Buses y camiones recolectores

Marcas como Chevrolet, International y Hino

Años entre 2002 y 2017

Ubicaciones: Oiba, Santa Rosa de Cabal y Cúcuta

Valores base desde: $10.000.000 hasta más de $331.000.000

Maquinaria industrial y de construcción

Ubicación: Bogotá

Valor base: $1.800 millones

Aeronaves

Aviones agrícolas monomotores y bimotores

Años entre 1968 y 2017

Ubicación: Trinidad

Valores base desde: $211.200.000 hasta $240.000.000

Lote de llantas aeronáuticas

27 llantas para avión, sin uso

Marca Michelin

Ubicación: Bogotá

Valor base: $118.534.913

Una vez registrado en el portal de El Martillo, el usuario debe ingresar a la sala de subastas virtuales, seleccionar el lote de interés y realizar el depósito a través de PSE. A partir de ese momento, puede comenzar a ofertar teniendo en cuenta el valor base y el incremento mínimo definido por el sistema.



Si una oferta válida se realiza dentro de los últimos cinco minutos antes del cierre del lote, el tiempo se amplía automáticamente por cinco minutos adicionales. Este mecanismo se repite cada vez que se presenta una nueva contraoferta en ese lapso, hasta que ya no se reciban más ofertas y el lote se cierre definitivamente.



Fechas clave a tener en cuenta de subasta de la Dian

Las subastas se desarrollan en distintos bloques, con cierres programados entre el 18 y el 26 de diciembre de 2025, dependiendo del lote. Por esta razón, la Dian recomienda a los interesados revisar con atención los cronogramas y realizar los depósitos con suficiente anticipación para evitar inconvenientes de última hora.



Con esta nueva subasta, la entidad busca facilitar la disposición de bienes incautados y, al mismo tiempo, ofrecer a los ciudadanos una alternativa legal para adquirir vehículos y otros artículos a precios base definidos por la autoridad. La información completa y actualizada de cada lote está disponible en la plataforma oficial de El Martillo del Banco Popular.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co