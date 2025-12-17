En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Nueva subasta virtual de la Dian en plena Navidad: vehículos, joyas y maquinarias desde $2 millones

Nueva subasta virtual de la Dian en plena Navidad: vehículos, joyas y maquinarias desde $2 millones

El proceso se realiza a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular y estará disponible en diferentes fechas entre el 18 y el 26 de diciembre de 2025.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de dic, 2025
Los valores base varían según el tipo de bien y su estado, con precios que arrancan desde poco más de dos millones de pesos. -
Getty Images/ Dian

