Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, martes 14 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realiza hoy martes 14 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una de las loterías con mayor trayectoria en Colombia. Aunque habitualmente el sorteo se lleva a cabo los lunes, en esta ocasión fue trasladado al martes debido a que el lunes fue día festivo. Al finalizar la jornada, la entidad dará a conocer el número y la serie favorecidos del premio mayor, así como los demás resultados contemplados en su plan de premios.

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Como ocurre en cada sorteo, la extracción se desarrolla bajo estrictas normas de control. Una vez concluya la transmisión oficial, los resultados oficiales serán publicados a través de los canales autorizados para que quienes adquirieron un billete puedan verificar de forma rápida si su combinación coincide con la anunciada. Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente mediante fuentes oficiales y conservar el billete en buen estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar un premio.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca último sorteo del martes 14 de julio de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este lunes, estos serán los números de la suerte de la jornada:



Número ganador:

Serie:

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante que usted revise cuidadosamente tanto el número como la serie impresos en su fracción o billete, pues ambos datos son indispensables para determinar si existe un premio.

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¿Cómo funciona la Lotería de Cundinamarca?

La mecánica de este sorteo consiste en adquirir un billete autorizado que incluye un número de cuatro cifras y una serie específica. Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones anunciadas durante la transmisión oficial.

Los participantes pueden comprar el billete completo o adquirir fracciones, de acuerdo con la disponibilidad de los distribuidores autorizados. En caso de resultar favorecida una fracción, el premio se entrega de manera proporcional al porcentaje adquirido. Cada jornada también contempla premios secos y aproximaciones.

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¿Cuándo juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza habitualmente sus sorteos todos los lunes en horario nocturno.

Cuando el lunes coincide con un día festivo, la programación se traslada al martes siguiente para mantener el desarrollo normal del calendario. En esta oportunidad, al tratarse de un lunes sin modificación en el cronograma, la extracción se lleva a cabo en su horario habitual.

Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

La entidad mantiene uno de los planes de premios más reconocidos entre las loterías tradicionales del país.

La estructura de premiación está encabezada por un premio mayor de 6.000 millones de pesos, acompañado por diferentes premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar. Los resultados completos de todas las categorías son publicados por la entidad en sus canales oficiales.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si su billete coincide con alguno de los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el documento original en perfecto estado. Generalmente, para realizar el proceso de reclamación se requiere:

Presentar el billete original sin alteraciones ni tachaduras.

Acreditar la identidad con su documento de identidad vigente.

vigente. Cumplir los requisitos adicionales de la entidad cuando se trate de premios de mayor cuantía

Los premios de menor valor suelen cobrarse con los loteros o en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante las oficinas de la entidad operadora. Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados por la legislación colombiana.

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Las autoridades aconsejan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales para evitar errores durante la validación de la información. También recomiendan revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite y evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para reducir el riesgo de fraude.

Recuerde que los ganadores cuentan con un plazo legal de un año para hacer efectiva la reclamación; una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva.

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