¿En qué punto quedó la paz total del gobierno Petro, la cual De la Espriella anunció que terminará?

Abelardo de la Espriella anunció el fin de las negociaciones con grupos criminales, proceso conocido como la paz total, que se consolidó desde el inicio del mandato presidencial de Gustavo Petro. Desde el 21 de noviembre de 22, pocos meses después de la posesión del hoy presidente saliente, el Gobierno Nacional se sentó a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dando inicio con un programa que finalmente no llenó las expectativas del Ejecutivo que va de salida, pues, por ejemplo, el diálogo con la guerrilla se suspendió el 17 de enero de 2025 tras la crisis del Catatumbo.

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También inició diálogos con las bandas del Valle de Aburra el 2 de junio del 2023, en Itagüí, y tuvo encuentros con los Shottas y Espartanos, las bandas criminales más violentas del municipio Buenaventura, Valle del Cauca, con quienes se logró que se hiciera una tregua entre ellos. Aún no hay un cierre formal sobre esas conversaciones. Luego, el gobierno Petro habilitó otra mesa con bandas en Quibdó, el 18 de agosto del 2023, la cual tampoco tiene un cierre formal. Empezó el 16 de octubre del año 2023 los diálogos con el Estado Mayor Central, disidentes de las extintas Farc, liderados por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, diálogos que se suspendieron casi un año después con el sector radical del cabecilla pero que siguieron con alias Calarcá.



Se sumaron conversaciones con la Segunda Marca Italia el 24 de junio del 2024 en Caracas, Venezuela, pero se suspendieron el 6 de noviembre de ese mismo año. Meses después, el Gobierno Nacional instaló mesa con los comuneros del sur, disidencias del ELN, proceso que continúa. El Gobierno también empezó negociaciones formales con el Clan del Golfo el 5 de agosto del año 2024 en Doha, Qatar, y aún con momentos de tensión y pausas temporales han logrado mantener la mesa y crearon zonas de ubicación temporal para futuros desmovilizados.

Este periodo de conversaciones que no aún no llega a resultados concretos ha estado marcado por un incremento en la presencia de grupos armados. Según informes de inteligencia del Estado, en 2022 en estos grupos ilegales había 15,000 hombres armados y para 2025 la cifra casi logró duplicarse con un registro de 27,000 hombres armados con presencia en el 36% del país, principalmente del Clan del Golfo, del ELN y las disidencias de las Farc.



Santos pide a De la Espriella continuar con los acuerdos de paz

El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos (2010-2018), instó este martes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a mantener la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la entonces guerrilla de las FARC, un pacto que el dirigente de ultraderecha ha cuestionado en reiteradas ocasiones.



Durante un congreso conmemorativo por los diez años de la firma del acuerdo, Santos subrayó la importancia de dar continuidad a su ejecución y aseguró que se trata de una política de Estado y no de una iniciativa ligada a un gobierno en particular.



"Hago un llamado respetuoso pero firme al Gobierno entrante para que retome el camino de la implementación. No como un legado de un Gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos", afirmó Santos durante su participación en un congreso que conmemora una década de la firma del acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las antiguas FARC.



Abelardo de la Espriella anuncia eliminar el Alto Comisionado para la Paz

Las declaraciones se producen un día después de que De la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, anunciara la eliminación de varias consejerías y agencias adscritas a la Presidencia, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encargada de liderar los diálogos con grupos armados ilegales.

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El mandatario electo reiteró que su prioridad será el fortalecimiento de la seguridad y cuestionó las políticas de negociación impulsadas por la administración saliente.

"A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad", declaró ayer el mandatario electo, crítico de la política de 'Paz Total' del presidente saliente, Gustavo Petro.

Asimismo, anunció que los ministerios de Justicia e Interior, junto con un futuro comisionado para la Seguridad, tendrán la tarea de desmontar los mecanismos que, según él, han favorecido la impunidad bajo el argumento de la paz: "Tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".

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Frente a esas posiciones, Santos defendió los avances alcanzados desde la firma del acuerdo y agradeció el respaldo de quienes participaron en el proceso, especialmente las víctimas del conflicto y los excombatientes comprometidos con la reincorporación.

"Quiero agradecer a la comunidad internacional que nos ha acompañado con constancia y perseverancia (...) a los negociadores del Gobierno y de la antigua guerrilla cuyo trabajo permitió abrir una puerta que muchos creían cerrada. Pero sobre todo quiero agradecer a las víctimas y los firmantes de paz", indicó Santos, quien recibió el premio Nobel de Paz en 2016.



Juan Manuel Santos defiende a la JEP

El exmandatario también destacó el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar y juzgar los crímenes más graves del conflicto armado mediante un modelo de justicia restaurativa.

"Lo que está ocurriendo en la JEP no tiene precedentes en el mundo. Máximos responsables reconociendo públicamente crímenes atroces, delitos que por décadas quedaron en la impunidad", enfatizó.

Santos rechazó además los señalamientos que atribuyen al acuerdo de paz el fortalecimiento de estructuras criminales y sostuvo que la consolidación de la implementación es precisamente la vía para evitar la expansión de esos grupos.

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"Culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y sobre todo ignorar que lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementarlo y no sabotearlo. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral", aseguró exgobernante.

Por su parte, los antiguos integrantes del último secretariado de las FARC hicieron un llamado al presidente electo para buscar mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados, cuando se acercan los diez años de la firma del acuerdo, que se conmemorarán en noviembre.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE