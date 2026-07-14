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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social"

Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social"

En sus redes sociales, el último jefe de las extintas Farc y actual presidente del Partido Comunes informó que le reportó a la JEP su regreso al país tras el permiso que le dio ese tribunal para viajar a España.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Rodrigo Londoño y Abelardo de la Espriella
Rodrigo Londoño y Abelardo de la Espriella
Suministrada y Getty

Rodrigo Londoño, último jefe de las extintas Farc y actual presidente del Partido Comunes, se pronunció en sus redes sociales luego de que este lunes el presidente electo, Abelardo de la Espriella, criticó la autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió para un viaje a España a participar en unas conferencias. "Me encuentro en la JEP reportando mi retorno al país", escribió Londoño, conocido con el alias de Timochenko en su época de guerrillero, y agregó: "Mi mensaje para el país, las víctimas del conflicto armado y el señor De la Espriella: hemos cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y lo seguiremos haciéndolo. Firmes por la paz con justicia social y las víctimas".

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