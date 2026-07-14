Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social"

Rodrigo Londoño, último jefe de las extintas Farc y actual presidente del Partido Comunes, se pronunció en sus redes sociales luego de que este lunes el presidente electo, Abelardo de la Espriella, criticó la autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió para un viaje a España a participar en unas conferencias. "Me encuentro en la JEP reportando mi retorno al país", escribió Londoño, conocido con el alias de Timochenko en su época de guerrillero, y agregó: "Mi mensaje para el país, las víctimas del conflicto armado y el señor De la Espriella: hemos cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y lo seguiremos haciéndolo. Firmes por la paz con justicia social y las víctimas".

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