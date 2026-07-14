Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila del 14 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila realizan este martes 14 de julio de 2026 una nueva jornada de sus tradicionales sorteos semanales. Una vez concluyen las extracciones oficiales, ambas entidades publican los resultados para que quienes adquirieron un billete o una fracción puedan verificar si su combinación corresponde a alguno de los premios contemplados en el plan vigente.

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Como ocurre en cada edición, los sorteos se desarrollan bajo los procedimientos establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia, con mecanismos de supervisión orientados a garantizar la transparencia de cada extracción.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Concluido el sorteo correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 3464

3464 Serie:

Además del premio mayor, la entidad publica el listado de premios secos, aproximaciones y demás categorías incluidas dentro del plan oficial de premios.

Resultados de la Lotería del Huila

Luego de finalizar la extracción oficial, estos son los resultados del sorteo:



Número ganador: 5872

5872 Serie: 113

Para determinar si un billete obtuvo algún premio, es indispensable comprobar que tanto el número como la serie correspondan exactamente a la combinación anunciada por la entidad.



¿Cómo funcionan la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila?

Ambas loterías operan mediante la venta de billetes identificados con un número de cuatro cifras y una serie específica. El premio mayor se obtiene cuando estas dos combinaciones coinciden exactamente con las anunciadas durante el sorteo oficial.



Los participantes pueden adquirir un billete completo o una fracción autorizada, modalidad que permite participar con una inversión menor y recibir un premio proporcional en caso de resultar favorecido.

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Los sorteos se realizan semanalmente y cuentan con protocolos de control para garantizar la transparencia durante todo el proceso de extracción.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el billete resulta favorecido, el primer paso consiste en conservar el documento original en perfecto estado, ya que constituye el único soporte válido para iniciar el proceso de reclamación.

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Generalmente, para realizar el cobro es necesario presentar el billete original, un documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor valor. Los premios de menor cuantía suelen reclamarse en distribuidores autorizados o puntos de venta habilitados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente ante la entidad correspondiente.

Los premios obtenidos en loterías están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia, incluidas las retenciones aplicables por concepto de ganancias ocasionales.

Las autoridades también recomiendan verificar los resultados únicamente mediante canales oficiales y evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el propósito de proteger la información del documento y prevenir posibles fraudes. Asimismo, recuerdan que los premios deben reclamarse dentro del plazo legal establecido; una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co