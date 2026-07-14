Resultados de Chontico Noche del 14 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Noche realiza este martes 14 de julio de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo de chance, una modalidad de apuestas permanentes que se desarrolla diariamente en Colombia. Como ocurre en cada edición, la extracción se lleva a cabo bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.

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Al finalizar el sorteo, el operador publica la combinación ganadora para que las personas que registraron una jugada puedan verificar si las cifras de su comprobante coinciden con el resultado oficial. La supervisión de la extracción está a cargo de los delegados correspondientes, con el propósito de brindar seguridad y confiabilidad durante todo el procedimiento.

Resultados de Chontico Noche del 14 de julio de 2026

Luego de concluir la extracción de este martes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

¿Cómo funciona Chontico Noche?

Para participar en Chontico Noche, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999. La elección puede realizarse de forma libre o solicitar que el sistema genere un número de manera aleatoria en un punto de venta autorizado.



Durante la extracción oficial se seleccionan cuatro dígitos que conforman el número ganador y una quinta cifra complementaria utilizada en determinadas modalidades del juego. El premio principal se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que son anunciadas, aunque también existen otras categorías de premiación para quienes logran coincidencias parciales, según la modalidad elegida.



¿Cuándo se juega Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite conocer una nueva combinación ganadora diariamente.

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De acuerdo con la programación habitual, entre lunes y viernes la extracción se desarrolla aproximadamente a las 7:00 de la noche. Los sábados suele efectuarse alrededor de las 10:00 p.m., mientras que los domingos y algunos festivos puede realizarse a las 8:00 p.m., conforme al cronograma establecido por el operador.

Plan de premios de Chontico Noche

El valor de los premios depende del tipo de apuesta realizada y del nivel de acierto obtenido durante el sorteo.

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Las principales categorías de premiación son:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto registrado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor de la apuesta.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el monto apostado.

El monto definitivo del premio dependerá de la modalidad seleccionada y del valor consignado en el comprobante al momento de registrar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número registrado resulta favorecido, será indispensable conservar el comprobante original, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente, el ganador debe presentar el tiquete en un punto de venta autorizado o en la entidad correspondiente para validar la información y realizar el trámite de cobro. En los premios de mayor cuantía pueden solicitarse verificaciones adicionales, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el operador.

Las autoridades también recomiendan revisar los resultados únicamente mediante canales oficiales para evitar confusiones y confirmar la autenticidad de la combinación ganadora. Asimismo, es aconsejable proteger el comprobante de posibles daños, evitar alteraciones en el documento y no compartir fotografías completas del mismo en redes sociales o aplicaciones de mensajería como medida de prevención frente a posibles fraudes.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co