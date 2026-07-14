Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 14 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 14 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de suerte y azar con mayor trayectoria en Colombia. Como sucede cada martes, la jornada permite conocer el número y la serie favorecidos con el premio mayor, además de las demás categorías contempladas dentro del plan oficial de premios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso. Una vez concluye el sorteo, la entidad publica los resultados oficiales a través de sus canales autorizados para que quienes adquirieron un billete o una fracción puedan verificar si la combinación registrada coincide con la anunciada.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 14 de julio de 2026

Finalizada la extracción correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Premio mayor: por definir

por definir Serie: por definir

Además del premio mayor, la entidad publica posteriormente el listado de premios secos, aproximaciones y demás categorías incluidas en el plan de premios vigente.



¿Cómo funciona la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja opera mediante la venta de billetes completos o fracciones autorizadas. Cada uno cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos que participan en el sorteo semanal.



Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente el número y la serie en el mismo orden en que son anunciados durante la extracción oficial. El plan de premios también contempla otras categorías, entre ellas premios secos y aproximaciones, que amplían las posibilidades de obtener un reconocimiento económico.

Publicidad

Los billetes pueden adquirirse por medio de distribuidores y puntos de venta autorizados en diferentes regiones del país.

¿Cuándo juega la Lotería de la Cruz Roja?

Este sorteo se realiza todos los martes en horario nocturno. Si la fecha coincide con un día festivo, la programación puede modificarse de acuerdo con las disposiciones establecidas por la entidad organizadora.

Publicidad

Una vez finaliza la transmisión oficial y concluye el proceso de validación, los resultados son divulgados a través de los canales institucionales para facilitar la consulta del número ganador, la serie y el listado completo de premios.

Premio mayor y plan de premios

El plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja está encabezado por un premio mayor de 10.000 millones de pesos, además de diferentes premios secos como.



Premios secos de 200 millones de pesos.

Premios secos de 100 millones de pesos.

Premios secos de 50 millones de pesos.

Premios secos de 30 millones de pesos.

Premios secos de 20 millones de pesos.

Premios secos de 10 millones de pesos.

Premios por aproximaciones y coincidencias parciales.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número y la serie registrados en el billete coinciden con los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el documento original en perfecto estado. El billete es el único soporte válido para iniciar el proceso de reclamación, por lo que no debe presentar tachaduras, roturas ni alteraciones.

Generalmente, para efectuar el cobro será necesario presentar el billete original junto con el documento de identidad vigente. Dependiendo del valor del premio, el trámite podrá realizarse ante distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la entidad, cumpliendo los requisitos establecidos para cada caso.

Los premios también están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Publicidad

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira. Asimismo, aconsejan evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería y verificar siempre los resultados mediante los canales oficiales como medida para prevenir posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co