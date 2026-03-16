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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, lunes 16 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, lunes 16 de marzo de 2026: números ganadores

Recuerde que los tachones o enmendaduras harán que su billete sea inválido para reclamar el premio en caso de salir ganador. Siga EN VIVO los resultados de la noche de este lunes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Chontico Noche 16 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Chontico Noche 16 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Chontico Noche

El sorteo Chontico Noche es uno de los chances más populares del suroccidente colombiano y opera de manera estable en el Valle del Cauca. Su programación establece tres horarios según el día de la semana: de lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, la hora cambia a las 10:00 p. m.; y los domingos y festivos, la jornada se lleva a cabo a las 8:00 p. m. Le contamos cuáles fueron los resultados de este lunes, 16 de marzo de 2026.

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Resultado del Chontico Noche del 16 de marzo de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche:
  1. De lunes a viernes: 7:00 p. m.
  2. Sábados: 10:00 p. m.
  3. Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Noche se emite en vivo para permitir el seguimiento del proceso en tiempo real. Con el fin de asegurar la transparencia, se ejecutan controles y protocolos que verifican la validez de cada extracción. Una vez finalizada la transmisión, la Lotería del Valle del Cauca publica los resultados y los distribuye a través de sus canales digitales oficiales y demás medios autorizados.

Últimos resultados del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico Noche649313 de Marzo del 20264487
Super Chontico Noche649212 de Marzo del 20261779
Chontico Noche649011 de Marzo del 20268677
Chontico Día836611 de Marzo del 20264886
Chontico Noche648910 de Marzo del 20265220
Chontico Día836510 de Marzo del 20264447
Chontico Noche648809 de Marzo del 20260995
Chontico Día836409 de Marzo del 20263720
Chontico Noche648708 de Marzo del 20268476
Chontico Día836308 de Marzo del 20267282
Chontico Noche648607 de Marzo del 20269256
Chontico Día836207 de Marzo del 20263729
Chontico Noche648506 de Marzo del 20264831
Chontico Día836106 de Marzo del 20263281
Super Chontico Noche648405 de Marzo del 20263731
Chontico Noche648305 de Marzo del 20268052
Chontico Día836005 de Marzo del 20267872
Chontico Noche648204 de Marzo del 20268097
Chontico Día835904 de Marzo del 20268760
Chontico Noche648103 de Marzo del 20265933
Chontico Día835803 de Marzo del 20267293
Chontico Noche648002 de Marzo del 20264635
Chontico Día835702 de Marzo del 20262514
Chontico Noche647901 de Marzo del 20265658
Chontico Día835601 de Marzo del 20269426
Chontico Noche647828 de Febrero del 20269375
Chontico Día835528 de Febrero del 20261612
Chontico Noche647727 de Febrero del 20260806
Chontico Día835427 de Febrero del 20261131
Super Chontico Noche647626 de Febrero del 20268347
Chontico Noche647526 de Febrero del 20260480
Chontico Día835326 de Febrero del 20267566
Chontico Noche647425 de Febrero del 20264748
Chontico Día835225 de Febrero del 20262965
Chontico Noche647324 de Febrero del 20269842
Chontico Día835124 de Febrero del 20260133
Chontico Noche647223 de Febrero del 20261271
Chontico Día835023 de Febrero del 20265243

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

  • Seleccione un número de cuatro cifras.
  • Defina el valor de la apuesta.
  • Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.
  • Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.
  • El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

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El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:

Premios menores (hasta $100.000)

  • Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.
  • Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

  • Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formularios destinados a certificar la condición de no declarante. El pago del premio se entrega mediante cheque, el cual debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, el derecho al cobro prescribe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.

El chance Chontico está bajo la regulación de Coljuegos, entidad responsable de la supervisión de los juegos de suerte y azar en Colombia. Su operación se realiza con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, organismo encargado de garantizar la legalidad y la transparencia de los sorteos.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
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