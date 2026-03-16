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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 16 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 16 de marzo de 2026: números ganadores

Este lunes hay sorteo de La Caribeña Noche a las 10:30 p.m. Siga EN VIVO los resultados completos con la quinta cifra y recuerde mantener su boleto en buen estado.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Caribeña Noche 16 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Noche 16 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
La Caribeña - Getty Images

El sorteo La Caribeña Noche de hoy 16 de marzo de 2026 está programado para las 10:30 p. m. A esa hora inicia la extracción de las balotas y, una vez finaliza el procedimiento, el número ganador se publica a través de los canales oficiales.

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Resultados Caribeña Noche último sorteo lunes 16 de marzo de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después de finalizar el sorteo. La combinación ganadora corresponde a cuatro cifras en el orden exacto, tal como exige esta modalidad tradicional. Cuando la quinta cifra también coincide con la registrada en el boleto, el valor del premio aumenta, ya que se valida la secuencia completa establecida para esta modalidad.

Últimos resultados de La Caribeña

SorteoFechaResultado
Caribeña Día15 marzo 20261328
Caribeña Noche15 marzo 20267475
Caribeña Día14 marzo 20260435
Caribeña Noche14 marzo 20263248
Caribeña Día13 marzo 20261631
Caribeña Noche13 marzo 20261046
Caribeña Día12 marzo 20269122
Caribeña Noche12 marzo 20267155
Caribeña Día11 marzo 20269698
Caribeña Noche11 marzo 20267562
Caribeña Día10 marzo 20266290
Caribeña Noche10 marzo 20266852
Caribeña Día09 marzo 20268321
Caribeña Noche09 marzo 20268704
Caribeña Día08 marzo 20261979
Caribeña Noche08 marzo 20262030
Caribeña Día07 marzo 20264493
Caribeña Noche07 marzo 20265641
Caribeña Día06 marzo 20264657
Caribeña Noche06 marzo 20265909
Caribeña Día05 marzo 20265110
Caribeña Noche05 marzo 20268318

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Noche operan con un esquema simple y flexible. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos. El proceso de pago depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

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Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos requisitos, es necesario diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Para participar, es necesario comprar el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para cualquier proceso de reclamación.

Modalidades de la Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
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