Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 31 de marzo de 2026: números ganadores

El mes de marzo cierra con broche de oro para los apostadores en Colombia. Este martes 31 de marzo, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza su esperado sorteo ordinario, reafirmando su posición como una de las instituciones de juegos de azar más sólidas y transparentes del país.

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Más allá del azar, cada fracción vendida representa un alivio para miles de personas, pues los recursos recaudados se transforman en misiones humanitarias, atención de desastres y fortalecimiento de la red hospitalaria nacional.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana del 31 de marzo

Premio Mayor ($10.000 millones de pesos): 3 - 7 - 4 - 6

Serie: 307

(Nota: El número ganador se actualiza automáticamente tras el cierre del sorteo oficial a las 10:50 p. m.)



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana

Para este sorteo del 31 de marzo, el plan de premios se mantiene como uno de los más robustos del mercado:



Premio Mayor: $10.000.000.000.

$10.000.000.000. Secos Millonarios: Un portafolio que incluye premios desde los $10 millones hasta los $200 millones de pesos.

Un portafolio que incluye premios desde los $10 millones hasta los $200 millones de pesos. Aproximaciones con y sin serie: Diferentes combinaciones que permiten ganar incluso si solo acierta las últimas cifras o el número del mayor en una serie distinta.

El costo de la fracción se mantiene en $5.000 y el billete completo en $15.000, permitiendo que miles de colombianos participen en esta gran rifa solidaria.

En caso de acertar a alguno de los premios es vital seguir estas recomendaciones para asegurar que su premio llegue a sus manos sin contratiempos:



Seguridad del billete: Al ser un título valor al portador, debe estar en perfecto estado. No lo lamine, no lo raye y evite que se humedezca. Dónde cobrar:

Premios menores (aproximaciones): Puede redimirlos en puntos de venta autorizados como Paga Todo, Gana o directamente con su lotero de confianza.

Puede redimirlos en puntos de venta autorizados como Paga Todo, Gana o directamente con su lotero de confianza. Premios mayores y secos: Debe acudir a las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá o contactar a la gerencia comercial para coordinar el pago a través de una entidad bancaria. Documentación requerida: Es indispensable presentar el billete o fracción original y su documento de identidad vigente.

Tenga en cuenta que al valor del premio se le restará el 17% por impuesto a gananciales y, sobre ese resultado, se aplica la retención en la fuente del 20%.



La Lotería de la Cruz Roja no es una empresa de azar convencional. Fue concebida bajo la visión del profesor Jorge E. Cavelier, quien entendió que la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana necesitaba una fuente de financiación autónoma para no depender únicamente de donaciones.



Desde mediados del siglo XX, esta lotería ha permitido que la institución mantenga bancos de sangre de alta tecnología y equipos de socorro listos para actuar en cualquier rincón del país. Al comprar un billete, el ciudadano no solo busca una mejora económica personal, sino que contribuye directamente a salvar vidas.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.