Resultados Super Astro Luna hoy, martes 31 de marzo de 2026: números ganadores

Este martes 31 de marzo de 2026, el sorteo del Super Astro Luna se posiciona como uno de los juegos de azar más importantes para quienes confían en la alineación de los números y los astros para transformar su realidad financiera. Con millones de pesos en juego, la expectativa crece a medida que se acerca la hora del sorteo nocturno.

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Para los seguidores de la suerte, la cita es puntual. El sorteo de "La Luna" de este martes se llevará a cabo a las 10:40 p. m. La transmisión oficial se realiza a través del Canal Uno, aunque los resultados se replican instantáneamente en las plataformas digitales de SuRed y SuperGIROS, los concesionarios autorizados para la comercialización del juego.



Resultados Super Astro Luna del 31 de marzo

Número Ganador: 0 - 0 - 8 - 2

Signo Zodiacal: Cáncer

(Nota: El número ganador se actualiza automáticamente tras el cierre del sorteo oficial a las 10:50 p. m.)



Plan de premios del Super Astro Luna

El Super Astro Luna se distingue de las loterías tradicionales por su flexibilidad. El jugador no compra un billete preimpreso, sino que confecciona su propia suerte.



Mecánica: Se eligen cuatro cifras acompañadas de uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Se eligen cuatro cifras acompañadas de uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Inversión: El costo del tiquete es variable, lo que permite que cualquier ciudadano participe. El valor mínimo de la apuesta es de $500 pesos y el máximo permitido por formulario es de $10.000 pesos. Es importante recordar que el valor del premio final dependerá directamente de cuánto se decida invertir en la apuesta base.

El sistema de premiación es proporcional y premia la precisión en tres niveles distintos, siempre y cuando el signo zodiacal coincida con el resultado de la urna:



Acierto de 4 cifras + signo: Es el premio mayor y otorga 42.000 veces lo apostado.

Es el premio mayor y otorga lo apostado. Acierto de 3 cifras + signo: Entrega una ganancia de 1.000 veces lo invertido.

Entrega una ganancia de lo invertido. Acierto de 2 cifras + signo: Otorga un retorno de 100 veces el valor de la apuesta.

Si sus números coinciden con los resultados de esta noche, es vital actuar con prontitud y seguridad:



Seguridad del tiquete: Firme su comprobante en la parte posterior y guárdelo en un lugar seco; un tiquete ilegible no podrá ser pagado.

Firme su comprobante en la parte posterior y guárdelo en un lugar seco; un tiquete ilegible no podrá ser pagado. Puntos de cobro: Si el premio es menor a lo estipulado por ley para retención, puede acercarse a cualquier punto de la red principal. Si supera los topes legales, deberá dirigirse a las oficinas principales de la ciudad con su cédula de ciudadanía original.

Si el premio es menor a lo estipulado por ley para retención, puede acercarse a cualquier punto de la red principal. Si supera los topes legales, deberá dirigirse a las oficinas principales de la ciudad con su cédula de ciudadanía original. Impuestos: Recuerde que, por normativa nacional, los premios de azar superiores a cierto monto están sujetos al impuesto por ganancia ocasional (20% de retención en la fuente).

Este juego es gestionado por el concesionario Corredor Empresarial S.A. y ha operado bajo la vigilancia de Coljuegos con un enfoque social. Desde su creación, se diferenció del chance común al introducir el "signo", un elemento que no solo añade mística, sino que permite que el plan de premios sea mucho más elevado que el de otros juegos de cuatro cifras en el país. Además, cada apuesta contribuye directamente al sistema de salud de los colombianos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.