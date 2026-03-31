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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila del 31 de marzo: números ganadores

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila del 31 de marzo: números ganadores

En la noche de esta martes 31 de marzo de 2026 se llevan a cabo nuevos sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila. Conozca los resultados EN VIVO de las dos loterías.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila del 31 de marzo: números ganadores
Imagen de referencia de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila.
Archivo

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país que cada semana concentran la atención de miles de apostadores, realizan nuevos sorteos este martes 31 de marzo. La jornada mantiene la expectativa entre quienes adquieren sus billetes con la ilusión de acertar el número y la serie ganadora para acceder a alguno de los premios disponibles.

Los dos sorteos se desarrollan en horario nocturno y bajo estrictos protocolos de seguridad, verificación y control. Las transmisiones se llevan a cabo a través de televisión y plataformas digitales oficiales, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números y confirmar los resultados una vez finaliza cada proceso.

Resultados Lotería de la Cruz Roja último sorteo, martes 31 de marzo

  • Números ganadores: 3746
  • Serie: 307

La Lotería de la Cruz Roja se destaca por contar con uno de los planes de premios más amplios dentro del calendario nacional. Su premio mayor asciende a $10.000 millones, acompañado de una estructura de premios secos y aproximaciones que incrementan las probabilidades de ganar.

Resultados Lotería del Huila último sorteo, martes 31 de marzo

  • Números ganadores: 8560
  • Serie: 175

Por su parte, la Lotería del Huila realiza su sorteo semanal con un premio mayor de $2.000 millones, además de un esquema de premios por aproximación que amplía las oportunidades para los jugadores. Este plan contempla incentivos para quienes aciertan la última cifra, las primeras cifras o combinaciones específicas del número ganador, así como premios para coincidencias en distinto orden. Estas modalidades hacen que el sorteo sea atractivo para un mayor número de participantes.

Recomendaciones para quienes participan en loterías

Una vez finalizan los sorteos, los resultados oficiales se publican a través de los canales institucionales de cada lotería. Por esta razón, se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes únicamente con esta información antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. Para reclamar un premio, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben gestionarse directamente ante las entidades operadoras.

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Asimismo, es importante tener en cuenta que en Colombia los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales. Con los sorteos de este martes 31 de marzo de 2026, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más representativos del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado en cada nueva jornada.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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