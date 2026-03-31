Resultados Caribeña Noche último sorteo del martes 31 de marzo de 2026: números ganadores

El mes de marzo cierra con grandes expectativas para los apostadores habituales del Chance en Colombia. Este martes 31 de marzo, el sorteo de La Caribeña Noche se posiciona como el evento central para miles de ciudadanos que buscan sellar con éxito su suerte antes de iniciar el nuevo mes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Bajo la vigilancia de las autoridades de control, el juego de las balotas promete entregar una nueva cifra ganadora que se sumará al historial de este popular sorteo regional con alcance nacional. Para quienes desean seguir el minuto a minuto del sorteo, la transparencia es clave. Los horarios establecidos son:



Lunes a Sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y Festivos: 08:30 p. m.

La señal oficial de televisión está a cargo del Canal Telecaribe. No obstante, los resultados se publican de manera inmediata en los portales de las redes de apuestas autorizadas como SuperGiros y Record, que operan la marca en el territorio nacional.



Resultados de La Caribeña Noche del 31 de marzo

A continuación, presentamos el número favorecido por el azar para la noche de hoy:



Número:

Quinta cifra:

(Nota: El número ganador se actualiza automáticamente tras el cierre del sorteo oficial a las 10:30 p. m.)



Plan de premios de la Caribeña Noche

La Caribeña Noche destaca por su accesibilidad. Para jugar, el usuario debe seleccionar un número de cuatro dígitos.



Costo: Se pueden realizar apuestas desde los $500 pesos .

Se pueden realizar apuestas desde los . Modalidades: Puede ganar con las cuatro cifras (premio mayor), las tres últimas, las tres primeras o incluso con las dos últimas cifras (uñas).

Al ser un juego de modalidad "chance", el premio es directamente proporcional a la suma apostada: por cada peso apostado a las cuatro cifras, el jugador suele recibir un pago aproximado de $4.500 pesos, sujeto a las retenciones de ley.

En caso de que su billete tenga el número que coincide con el resultado de esta noche, siga estos pasos para asegurar el cobro de su dinero:



Verificación: Confirme que el tiquete sea el original, que no tenga tachaduras, enmendaduras y que el número de serie sea legible. Lugar de cobro: Para premios inferiores a un tope de 48 UVT (aproximadamente 2 millones de pesos, dependiendo de la conversión vigente), el pago se puede realizar en cualquier punto de venta autorizado. Premios mayores: Deberá presentarse en la sede principal del concesionario con su cédula de ciudadanía original. Recuerde que el derecho a cobrar el premio caduca en un tiempo determinado (generalmente un año), por lo que se recomienda realizar el trámite en los días siguientes al sorteo.

Más allá de ser un juego de azar, La Caribeña Noche contribuye significativamente al sistema de salud del país mediante las transferencias legales que realizan sus operadores, convirtiendo cada apuesta en un aporte indirecto al bienestar social de los colombianos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.