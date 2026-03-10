Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 9 de marzo de 2026: números ganadores

Este martes 10 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia y que cada semana concentra la atención de miles de apostadores en diferentes regiones del país. La jornada mantiene la expectativa entre quienes adquieren sus billetes con la ilusión de acertar el número y la serie favorecida con alguno de los premios disponibles en el plan oficial.



El sorteo se caracteriza no solo por el atractivo de sus premios millonarios, sino también por su enfoque solidario. Los recursos obtenidos a través de la venta de billetes contribuyen al financiamiento de programas humanitarios, acciones de atención en salud y labores de respuesta ante emergencias que adelanta la Cruz Roja Colombiana en diversas zonas del país.

Como es habitual, el sorteo se desarrolla bajo la supervisión de las autoridades competentes y siguiendo estrictos protocolos de control y transparencia. La transmisión se realiza en vivo a partir de las 10:55 p.m., tanto por televisión como a través de las plataformas digitales oficiales autorizadas, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de balotas y la confirmación de los resultados.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja, hoy martes 10 de marzo

Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Una vez finaliza el proceso de extracción, la entidad encargada del sorteo publica los resultados oficiales correspondientes a la jornada. Por esta razón, se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes o comprobantes únicamente con la información divulgada en los canales institucionales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cuáles es el plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja?

Para este sorteo semanal, la Lotería de la Cruz Roja cuenta con un amplio esquema de incentivos que incrementa las probabilidades de ganar para los participantes. El plan de premios está encabezado por un premio mayor multimillonario y acompañado por diferentes premios secos.

Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Premio mayor: $10.000 millones

Un premio seco de: $200 millones

Cuatro premios secos de: $100 millones

Diez premios secos de: $30 millones

Quince premios secos de: $20 millones

Veinte premios secos de: $10 millones

Este esquema se complementa con premios por aproximación, que reconocen coincidencias parciales en distintas combinaciones del número ganador.



Premios por aproximación

Los jugadores también pueden resultar favorecidos si su billete coincide parcialmente con el número ganador en categorías como:



Número ganador con diferente serie

Tres primeras cifras

Dos primeras y última cifra

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Última cifra

Estas modalidades amplían las posibilidades de obtener un premio incluso cuando no se acierta el número completo con la serie correspondiente.



¿Cómo jugar y reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja?

El billete completo de la Lotería de la Cruz Roja tiene un valor de $15.000 y se divide en tres fracciones de $5.000 cada una. Los interesados pueden adquirirlos en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades del país o a través de plataformas digitales habilitadas.



En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. Los premios mayores deben reclamarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja, cumpliendo con los requisitos establecidos y las retenciones legales vigentes en Colombia.



Con el sorteo de este martes 10 de marzo de 2026, la Lotería de la Cruz Roja continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte les favorezca en cada nueva jornada.

