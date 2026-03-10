Resultados Caribeña Noche último sorteo del martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo La Caribeña Noche de hoy 10 de marzo de 2026 está programado para las 10:30 p. m. A esa hora inicia la extracción de las balotas y, una vez finaliza el procedimiento, el número ganador se publica a través de los canales oficiales.

Resultados Caribeña Noche último sorteo martes 10 de marzo de 2026

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después de finalizar el sorteo. La combinación ganadora corresponde a cuatro cifras en el orden exacto, tal como exige esta modalidad tradicional. Cuando la quinta cifra también coincide con la registrada en el boleto, el valor del premio aumenta, ya que se valida la secuencia completa establecida para esta modalidad.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 09 marzo 2026 8321 Caribeña Noche 09 marzo 2026 8704 Caribeña Día 08 marzo 2026 1979 Caribeña Noche 08 marzo 2026 2030 Caribeña Día 07 marzo 2026 4493 Caribeña Noche 07 marzo 2026 5641 Caribeña Día 06 marzo 2026 4657 Caribeña Noche 06 marzo 2026 5909 Caribeña Día 05 marzo 2026 5110 Caribeña Noche 05 marzo 2026 8318 Caribeña Día 04 marzo 2026 7988 Caribeña Noche 04 marzo 2026 8607 Caribeña Día 03 marzo 2026 4110 Caribeña Noche 03 marzo 2026 9613 Caribeña Día 02 marzo 2026 6841 Caribeña Noche 02 marzo 2026 0433 Caribeña Día 01 marzo 2026 1390 Caribeña Noche 01 marzo 2026 8352 Caribeña Día 28 febrero 2026 9225 Caribeña Noche 28 febrero 2026 5579 Caribeña Día 27 febrero 2026 6099 Caribeña Noche 27 febrero 2026 4358 Caribeña Día 26 febrero 2026 2445 Caribeña Noche 26 febrero 2026 9429 Caribeña Día 25 febrero 2026 5172 Caribeña Noche 25 febrero 2026 7581 Caribeña Día 24 febrero 2026 8221 Caribeña Noche 24 febrero 2026 5771 Caribeña Día 23 febrero 2026 4648 Caribeña Noche 23 febrero 2026 7958 Caribeña Día 22 febrero 2026 0684 Caribeña Noche 22 febrero 2026 1916 Caribeña Día 21 febrero 2026 3177 Caribeña Noche 21 febrero 2026 7339 Caribeña Día 20 febrero 2026 0782 Caribeña Noche 20 febrero 2026 4883

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Noche operan con un esquema simple y flexible. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos. El proceso de pago depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos requisitos, es necesario diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.



Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Para participar, es necesario comprar el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para cualquier proceso de reclamación.



Modalidades de la Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL